В Петербурге на «зеленой» ветке появился бесплатный Wi-Fi

На «зеленой» ветке петербургском метро начал работать бесплатный Wi-Fi, сообщают в Смольном.

Установкой высокоскоростного интерната занималась компания «МаксимаТелеком». Теперь он доступен на протяжении всей зеленой ветки, от станции «Приморская» до станции «Рыбацкое».

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на Портале государственных услуг. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется.

Наиболее востребован высокоскоростной Wi-Fi в метро Петербурга пассажирами в возрасте 25-34 лет, на них приходится 43% от всех подключений. Почти 34% пользователей – молодежь в возрасте 18-24 лет. Почти 97% подключений происходит со смартфонов, из которых: 54% – Android, 43% – iOS, 3% – Windows.

Ожидается, что бесплатный Wi-Fi к концу этого года появится на всех линиях петербургского метро. Первым подключение MT_FREE появилось на «оранжевой линии», где бесплатный Wi-Fi заработал 30 мая. В начале июля бесплатный Wi-Fi заработал на «фиолетовой» ветке метро.

Контракт на оборудование метро беспроводным интернетом был заключен с «МаксимойТелеком». Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом «МаксимаТелеком» за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.