Вера Глаголева: какой мы ее запомним

В среду, 16 августа, стадо известно о смерти известной российской актрисы Веры Глаголевой. Она умерла на 62 году жизни от рака. Муж Глаголевой Кирилл Шубский в интервью телеканалу «Звезда» опроверг данные СМИ о том, что артистка ушла из жизни в США.

«Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США», — сказал он.

Продюсер Наталья Иванова сообщила, что Глаголева умерла в Германии. «Вера скончалась в клинике под Баден-Баденом, я виделась с ней буквально неделю назад. Сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию», — рассказала Иванова. Она отметила, что о прощании с артисткой и похоронах сообщат позже.

Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова попросила журналистов не беспокоить семью. "Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — написала она в Instagram.

«Санкт-Петербург.ру» выражает семьи актрисы соболезнования и вспоминает пять ее самых известных ролей.

Не стреляйте в белых лебедей (1980 год)

В экранизации романа Бориса Васильева Вера Глаголева сыграла школьную учительшу Нону Юрьевну. Хоть эта роль и не была главной, она принесла ей большой успех – многие до сих ассоциируют актрису именно с этой ролью.

Фото: Кино-Театр.РУ

Выйти замуж за капитана (1985 год)

Героиня Глаголевой - эмансипированная молодая женщина живет, ни от кого не завися, и все свои проблемы — на работе и дома — решает самостоятельно. Но вот однажды случай сводит ее с капитаном-пограничником — и Лена вдруг понимает, как это замечательно — чувствовать себя защищенной, слабой и любимой.

Фото: Культура.Ру

«Сошедшие с небес» (1986 год)

Героиня Главголевой – девушка Маша, которая пережила войну. После ее окончания она и Сергей пытаются найти себя в уже спокойной жизни. Решают бытовые проблемы, растят сына. Всё как у всех, радости и огорчения. Только с воспоминаниями что-то не так…

В конце фильма действие переносится назад, в военные годы, и выясняется главное… — в те трагические дни 1942-го в Аджимушкайских катакомбах, в которых были Маша и Сергей, не выжил больше почти никто.

Фото: ТВ Центр

Бедная Саша (1997 год)

Этот фильм показывают по телевизору в канун каждого Нового года. Глаголева сыграла роль матери главной героини – той самой Саши. Она бизнес-вумен, которая постоянно занята постоянно занят, управляет банком, поэтому вынуждена часто летать в командировки. Саша же готова избавиться от богатства и благополучия, чтобы жить, как обычные дети — с домашней мамой. Для этого она решает подговорить другого героя картины ограбить банк матери.

Фото: ВокругТВ

«Зал ожидания» (1998 год)

Этот сериал был снят в духе того времени - маленький захолустный городок Зареченск, где нищета, разруха, пьянство. Однажды на вокзале останавливается поезд, на котором возвращаются в Москву с фестиваля столичные кинозвезды. Волею случая знаменитостям предстоит провести на вокзале несколько суток. И это коренным образом меняет судьбу не только жителей городка, но и самих пассажиров поезда.

Вера Глаголева сыграла кинорежиссера Марии Семенову.