Анталью признали небезопасной для туристов

Роспотребнадзор признал турецкий курорт Анталью небезопасной для туристов. Об этом сообщается РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным агентства, решение Роспотребнадзора уже согласовано с министерством иностранных дел. Кроме того, о нем проинформирован Ростуризм.

В связи с чем было принято решение Роспотребнадзора, не уточняется. По данным "Интерфакса", речь идет об опасности для здоровья туристов. На сайте Роспотребнадзора сообщается об участившихся случаях заболевания вирусом Коксаки в Турции.

"В адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время нахождения на турецких курортах, случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и др. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет", - рассказали в ведомстве.

В Ростуризме на основании рекомендаций Роспотребнадзора заявили, что необходимости в эвакуации туристов из Турции нет. При этом россияне могут потребовать у операторов поменять направление путевки.

Коксаки - энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями, пишет "Интерфакс". Обычно заболевание проявляется появлением высокой температуры, общей интоксикацией, нарушением работы кишечника, диареей, сыпью на ладонях, ступнях и на слизистой в ротовой полости.

Болезнь длится в среднем 7-10 дней. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Вирус относится к возбудителям детских инфекций. Самая восприимчивая к заболеванию категория - дети дошкольного и школьного возраста.