Умерла актриса Вера Глаголева

Российская актриса Вера Глаголева скончалась в возрасте 61 года. О ее смерти сообщила актриса Лариса Гузеева.

Друзья семьи Глаголевой уточнили, что у актрисы было онкологическое заболевание, и она скончалась в США.

Фото: Кинопоиск

Глаголева снялась почти в 50 фильмах. Самые известные из них - «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется»