Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов отчитался, что 27 октября Петербург, наконец, вошел в период предзимья. Сейчас температура в Северной столице на несколько градусов ниже нормы, начинается время знаменитой осенней петербургской хандры.

Чтобы дожить до зимы с пушистым снегом и при этом не скиснуть от тоски, портал «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов «расшевелить» организм на добрые эмоции.

Фото: Instagram / @idbronskiy

Рецепт от тоски номер один: мультики

До 19 ноября в Петербурге показывают лучшие мультфильмы со всего мира. В киноцентре «Родина» и «Эрарте» проходит XV Международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение». Жители и гости Северной столицы могут увидеть и по достоинству оценить лучшую новейшую мировую анимацию, фильмы-призеры самых крупных мировых анимационных фестивалей, сногсшибательные мультипликационные истории со всего света – как для взрослых, так и для самых маленьких зрителей.

В этом году фестиваль получили более 1700 заявок из 88 стран мира: Россия, Франция, США, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Хорватия, Эстония, Япония, Корея и даже экзотические Сингапур и Колумбия. Всего в конкурс отобраны 162 работы. И еще 25 будут показаны на выставке анимационного видеоарта и видеоинсталляций в музее «Эрарта».

Почти месяц на основной площадке фестиваля, в киноцентре «Родина», будут показывать тематические сеансы – юмор в анимации, психоделические мультфильмы, мультфильмы о животных, новые и старые сказки и, конечно, мультфильмы о любви. И по давней традиции, здесь же состоится объявление победителей фестиваля и показ «горячей десятки» - фильмов победителей этого года. Подробная программа - на официальном сайте фестиваля.

Если же вам больше нравятся «старые добрые свои», то есть отличный повод пересмотреть все серии любимого «Простоквашино» - уже в январе 2018 года выйдут новые серии мультсериала по мотивам книг Эдуарда Успенского! Причем аниматоры решили не менять персонажей, поэтому мы точно сможем увидеть любимых героев, но только, конечно, осовремененных.

«Мы решили, что попытаемся максимально сохранить стиль самого изображения, стиль фонограммы, чтобы между проектами была преемственность. В свое время «Простоквашино» было очень актуально, для зрителя того времени в нем хорошо отражалась эпоха. В том числе, детские конфликты того времени: что чувствует ребенок, проживающий в то время», - цитирует ТАСС директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева.

«И сейчас мы поняли, что, в том числе, чтобы сохранить преемственность, как это ни парадоксально, нужно сделать проект снова актуальным, то есть в этом смысле притянуть его к сегодняшнему дню. Это касается в первую очередь историй, связанных с самим Дядей Федором, с его конфликтами, с его развитием как личности, - все это должно быть сопоставимо с теми радостями и сложностями, которые испытывает современный ребенок», - также рассказал Машковцев.

Фото: vk.com/multivisionfest

Рецепт от тоски номер два: сладости

Тяжелые времена требуют решительных мер, поэтому рекомендуем выбрать самое «ядерное» оружие в мире сладостей - овершейки! Здесь вам будет и знаменитый тирамису, и кусок классического чизкейка, и шоколадные трубочки как в детстве, и воздушная кукуруза, и рожок мороженого, чтобы наверняка пробило тоску, и несколько сиропов, и ягоды, и много-много печенек Oreo, и даже большой разноцветный леденец, который можно забрать с собой и перепрыгивать с ним через все лужи.

Чтобы не просто найти сладкое безумие в Петербурге, а выбрать самое уютное и красивое место, портал «Санкт-Петербург.ру» сделал отельный подробный гид, где какой овершейк можно найти. Главное, помните, - нет, не слипнется!

Кому уже совсем не терпится и хочется готовиться к Новому году, то можно совместить приятное с полезным: попрактиковаться делать праздничные сладости, а заодно весело провести время. Ко всему прочему, делать десерты своими руками дешево, интересно - по этой ссылке можно найти пять несложных рецептов хорошего настроения. Нет, не рано! Все, в магазинах уже развесили шары и елочные ветви, значит, пора!

Фото: Instagram / @vikkiandris, @sinichkaspb

Рецепт от тоски номер три: аквапарки

Если вы давно собирались сходить в аквапарк, но много раз откладывали, то сейчас точно самое время! Хорошо, что в Петербурге, который во все времена года лишен солнца, с аквапарками все в порядке - можно найти и огромный на 25 тыс. квадратных метров с двумя тыс. человек одновременно, где не заскучаешь, и при этом найти «аквапарк для интровертов», где можно спокойно расслабиться и поплавать.

Выбрать самое удобное для вас место поможет специальная подборка «Санкт-Петербург.ру» с пятью лучшими, на наш взгляд, аквапарками Северной столицы с хорошей инфраструктурой, чтобы провести там весь день, в том числе с детьми, но при этом с адекватным ценником. Лето не так далеко, как кажется, возможно даже в соседнем доме!

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

Рецепт от тоски номер четыре: фестивали

Мы живем, без сомнения, в лучшем городе мира, где хоть летом, хоть зимой, хоть в это страшное предзимье множество всевозможных ярких фестивалей, главное следить за афишей, например, у нас на сайте «Санкт-Петербург.ру».

Прямо сейчас важно не пропустить Фестиваль света: в этом раз все будет намного интереснее, чем в предыдущие годы, ведь в любви к Петербургу признаются иностранные видео-художники. Причем жители Северной столицы сами смогут выбрать лучшую из пяти 3D-mapping зарисовок.

Творческое состязание пройдет 4 и 5 ноября на Дворцовой площади. Команды из России, Польши, Франции, Италии и Испании покажут свои творения на фасаде Зимнего дворца. Все работы проекта «Я этим городом храним» будут посвящены Петербургу и станут живыми иллюстрациями к любимым песням о Северной столице.

Если хочется танцев и хорошей музыки, то на Новой сцене Александринского театра 3 ноября пройдет XII фестиваль «Электро-Механика». Он ежегодно привозит в Петербург самые актуальные направления электронной музыки и аудиовизуального искусства, инсталляции и перфомансы.

Для более спокойного отдыха подойдет фестиваль «Пулковский меридиан» в Пулковской обсерватории 5 и 6 ноября. Гости смогут попасть в обсерваторию, посетить научно-популярные лекции ведущих российских астрономов о последних открытиях в исследовании Солнца, Земли, звезд и галактик, а также послушать разноплановую музыкальную программу. В это же время, - 4, 5 и 6 ноября - фестиваль TECH Weekend ждет всех любителей технологий, науки и изобретений.

Фото: darkradio.ru

Рецепт от тоски номер пять: прогулки

Нет, это не шутки, в это несчастное предзимье тоже можно гулять, главное знать, как приготовить это блюдо! Главную роль, конечно, играет, хорошая компания, но не стоит забывать и о яркой одежде. «Санкт-Петербург.ру» настоятельно рекомендует запастись ярким всегда актуальным для петербуржцев набором - зонт, резиновые сапоги и дождевик.

Чтобы не слиться с цветом луж и мокрого серого цвета, необходимо выбрать желтые, красные и стильные вещи! Для этого мы составили отдельную подборку, где в Северной столице можно приобрести самый оригинальный «дождливый» наряд. Еще и парки города, наконец, отменили платный вход, - срочно бежим наслаждаться свежим воздухом и еще оставшимися желтыми листьями, и фотографироваться!

Фото: Instagram / @mariyabrok