В Петербурге пройдет фестиваль любителей науки и изобретений

Этой осенью 4,5,6 ноября фестиваль TECH Weekend вновь ждет всех любителей технологий, науки и изобретений.

Все три дня гости фестиваля будут окружены разнообразными гаджетами, ретрокомпьютерами и даже электроавтомобилями. Можно будет познакомитесь и пообщаетесь с роботом Алантином, распознать свои эмоции с помощью сканирования и пройти квест в виртуальной реальности.

Гости фестиваля смогут узнать как добывать криптовалюту, увидеть новинки смартфонов от Google, поуправлять спортивным болидом в шлеме VR, поучавствовать в различных мастер классах и химических опытах, а также цифровые инсталляции, нейростимуляторы и многое другое.

Где: Музей связи А.С.Попова - Почтамтский переулок, 4

Когда: 4,5 и 6 ноября с 11:00 до 20:00.

Стоимость: 250 – 300 рублей, дети до пяти лет в сопровождении взрослых бесплатно

Подробности по телефону 987 35 50 или в группе «ВКонтакте»