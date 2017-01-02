Новогодние сладости: пять рецептов хорошего настроения

Имбирное печенье

Самое новогоднее печенье, какое только можно представить, которое не так уж трудно приготовить. Вам понадобится: 350 грамм муки, 160 грамм сливочного масла и маргарина, два желтка, две столовых ложки меда, две чайные ложки молотого имбиря и столько же молотой корицы, 150 грамм сахара, 1,5 чайные ложки ванильного сахара, 0,5 чайной ложки соды и столько же сока лимона, щепотка соли. Для глазури: сахарная пудра и сок лимона или лайма.

В миску просеять муку, положить сахар и соду, гашеную соком лимона, затем молотый имбирь и корицу, ванильный сахар или пудру. Все перемешать. Отделить желтки и в отдельной миске слегка взбить их вилкой. Мелко нарезать масло и добавить в мучную смесь, перетереть все руками - должна получиться крошка. Затем добавить желтки и мед, замесить тесто. Дать ему настояться в холодильнике, пусть полежит около часа.

Раскатайте тесто толщиной около 0,5 сантиметра, можно чуть толще. Возьмите красивые формочки для печенья и вырежьте фигурки, аккуратно перенесите их на противень, проложенном пергаментной бумагой. Выпекать необходимо около 10 минут при 180 градусах. Печенье должно подрумяниться. Чтобы сделать простую глазурь и нарисовать снежные узоры, смешайте сахарную пудру с соком лайма.

Сразу после выпечки печенье будет очень мягким, поэтому около 30 минут его следует держать на ровной поверхности дабы избежать деформации формы. После этого печенье станет твердым и хрустящим, можно смело подавать его к столу! если красиво его оформить, то печенье станет отличным подарком друзьям и знакомым.

Фото: ivetta.ua

Рождественский домик

Вы наверняка видели эти чудесные пряничные домики, которые продают на рождественских ярмарках. Стоят они недешево, поэтому лучше попробовать сделать такой самостоятельно. Вместо фигурных коржей можно использовать печенье, и тогда не придется ничего выпекать.

Для основы понадобится: 0,5 кило плоского мягкого печенья (например, «Юбилейное»), а также литр молока. Для крема: два сладких ванильных сырка (по 100 грамм), две столовых ложки какао-порошка, одна столовая ложка сахарной пудры и 175 грамм сливочного масла.

Сначала приготовим крем-«цемент»: просейте вместе сахарную пудру с какао, а сырки протрите через сито. На слабом огне растопите масло, смешайте с пудрой, какао и сырками, тщательно вымешайте, снимите с огня и остудите при комнатной температуре. Печенье слегка размочите в теплом молоке.

Выложите на блюдо слой из четырех печений, следите, чтобы между ними не было пустого пространства. Смажьте их кремом, положите второй слой, и так 3-4 этажа. Остатки печенья выложите сверху в виде двускатной крыши, тщательно промазывая кремом.

Затем обмажьте домик кремом со всех сторон. Сверху можно украсить: кондитерскими присыпками, цветными конфетами, кокосовой стружкой, орешками, маленькими мармеладками. Отправьте в холодильник для застывания, на 1-2 часа, готово!

Фото: 3ton.club

Мандариновое желе

Запах мандаринов дарит приятное ощущение зимних праздников. Однако кроме самих фруктов, можно придумать что-нибудь поинтереснее: удивите свою половинку или гостей ярким мандариновым желе. Вам понадобится: четыре крупных мандарина, один грейпфрут, 10 грамм желатина и одна столовая ложка меда.

Очистите грейпфрут, извлеките косточки и отожмите сок — нам понадобится 160 миллилитров. Добавьте в сок желатин. Когда масса загустеет, поставьте кастрюльку на небольшой огонь и, тщательно перемешивая, добавьте мед. Держите на огне до полного растворения желатина, непрерывно помешивайте.

Снимите с огня, пусть масса остужается. Теперь возьмемся за мандарины. Надрезаем каждую дольку и извлекаем мякоть — нам нужно избавиться от прозрачных пленок. Измельчите мякоть в блендере и влейте в грейпфрутово-желатиновую массу.

Теперь можно разливать по формочкам. Лучше берите силиконовые, так как из них легче доставать. Отправьте желе в холодильник до полного застывания, примерно на пару часов. Готовое желе выложите на тарелку и подавайте, украсив веточками мяты. Получится яркий праздничный десерт.

Фото: ivona.bigmir.net

Булочки-завитушки «Синнабон» с корицей

Булочки «Синнабон», которыми славится одноименная французская пекарня, станут украшением стола и отличным блюдом к зимнему завтраку. Крем из сыра маскарпоне пропитывает булочки и делает их невероятно нежными.

Понадобится: два яйца, 200 грамм сливочного масла и столько же молока, четыре стакана (по 250 мл) муки, дрожжи (12 г), 175 грамм сахара, ваниль, одна чайная ложка соли, четыре столовых ложки молотой корицы, 250 грамм сыра маскарпоне (можно заменить, подробнее в рецепте), 60 грамм сахарной пудры и растительное масло.

В теплое молоко добавляем сухие дрожжи, 2 столовых ложки сахара, 2-3 столовых ложки муки, перемешиваем и отставляем эту миску в сторону. Взбиваем яйца (они должны увеличиться в объеме), добавляем 75 грамм сахара и хорошо вымешиваем. Туда же кладем 175 грамм сливочного масла, соль и ваниль. Добавляем просеянную муку, все четыре стакана. Вливаем во вторую миску содержимое первой (там, где дрожжи).

Замешиваем тесто до однородности, сухими руками формируем шар, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место - пусть доходит (около часа). Далее делаем начинку. Смешиваем сахар и корицу, отставляем в сторону. Выкладываем в большую миску сыр маскарпоне, сахарную пудру, ванилин (по вкусу).

Маскарпоне можно заменить, взяв 100 грамм сметаны (20% жирности), 100 грамм творога, пропущенного через сито, и 100 грамм сахарной пудры. Все перемешать венчиком или ложкой, получается нежный воздушный крем.

Раскатываем тесто на присыпанной мукой поверхности, толщина пласта - 0,5 сантиметра. Размазываем сверху остатки сливочного масла, посыпаем смесью сахара и корицы, закатываем тесто в рулет. Разрезаем на кусочки по чеытре сантиметра. Смазываем противень растительным маслом, выкладываем булочки срезом вверх. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Горячие синнабоны заливаем кремом. Подавать их нужно теплыми.

Фото: andychef.ru

Шоколадные конфеты своими руками

Вкусные конфетки без «химии», да еще в несколько раз дешевле, чем в магазине. Более того, это увлекательный досуг как для семейного праздника, так и для компании друзей. Понадобится: 100 грамм какао-масла, 200 грамм тертого какао, 100 грамм кленового сиропа (можно заменить: агава, топинамбур или мед), ваниль в стручке - половину.

Какао-масло натрем на крупной терке и растопим на паровой бане. Огонь сделаем минимальный, донышко не должно соприкасаться с водой. Как растопится, добавляем ваниль (мякоть), перемешиваем. Всыпаем тертое какао, помешиваем, пока не растворится.

Следом добавляем сироп агавы или заменители (если мед, то только жидкий, не засахаренный). Смесь готова. Чтобы ее удобнее было разливать по формочкам, используйте кулинарный мешок.

Внутрь конфеток можно добавить наполнители на свой вкус: орехи, сушеные ягоды, цукаты. Положите их сверху и немного притопите. Пусть конфетки остынут при комнатной температуре, затем смело ставьте их в холодильник. Через пару часов конфеты готовы!

Фото: rabstol.net