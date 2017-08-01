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Сладкое безумие: где попробовать овершейки в Петербурге

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© Фото: Instagram / @greatobzhechnik

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Тирамису, кусок чизкейка, шоколадные трубочки, воздушная кукуруза, рожком мороженого, несколько сиропов, ягоды, много печенек Oreo - и все это один десерт!

Mickey & Monkeys на Гороховой

 

Флагманский ресторан от Coffee Room в колониальном стиле. В заведении несколько залов: стены почти во всех помещениях выкрашены в белый, а мебель изготовлена из темных пород древесины.

Акцентами в интерьере стали вычурные потолочные и настенные светильники, зеркала, арочные окна в пол и огромная пальма в кадке в центре одного из залов.

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В меню обширный раздел десертов и много позиций, знакомых гостям по предыдущим проектам Coffee Room, таким как Candies или I'm Thankful for Today. Например, овершейки «Китайские трудности», «Блю Психопатия», «Стражник конфетного королевства» и «Кровавая Бэтти».

Словами это сладкое безумие не описать, стоимость каждого - 780 рублей, иногда бывают скидки, и любой отдают за 500 рублей.

Ресторан на Tripadvisor

Где: Гороховая улица, 27

Когда: с понедельника по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 01:00, в воскресенье с 10:00 до 23:00

Сколько: средний чек 1500 рублей
Фото: Instagram / @hardcore_gun, @vlasovaa_l

 

Coffee Room на Жуковского

 

Самая первая кофейня сети Coffee Room. Уютное двухэтажное заведение с видом на Лиговский и двумя небольшими залами. Заведение с панорамными окнами, мягкими диванами и современной музыкой работает напротив БКЗ «Октябрьский» с 2012 года.

Полноценно поесть здесь не получится, поскольку в кофейне подают только десерты и напитки, среди которых легендарный овершейк «Шоколадная Вендетта», его стоимость - 780 рублей. В Coffee Room одновременно могут поместиться 34 человека.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: улица Жуковского, 63

Когда: по будням с 09:00 до 23:00, по выходным с 10:00 до 23:00

Сколько: средний чек 170 рублей
Фото: Instagram / @coffeeroomspb

 

Ресторан SunDay на Крестовском острове

 

Летом в SunDay от сети Ginza царит маленький загородный рай: гости отдыхают в уютных шезлонгах, загорают на солнце, играют в волейбол или просто гуляют по побережью. В остальное время ресторан функционирует как крытый, а для каждого времени года предлагается свой набор блюд.

Уютная теплая терраса ресторана с панорамным видом на Финский залив всегда готова спрятать гостей от дождя или снега и обеспечить приятное времяпровождение, будто за окном солнечный день.

Здесь также можно попробовать фирменные овершейки: шоколадный, ванильный и ягодный по цене от 1200 до 1400 рублей. Вечерняя программа насыщена выступлениями звезд и самыми модными DJ-сетами сезона.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Южная дорога, 4, корпус 2, первый этаж

Когда: ежедневно с 10:00 до 01:00

Сколько: средний чек 2000 рублей
Фото: Instagram / @bolshakova_id, @senyarudman

 

Sixty Two Bar на Мойке

 

Бар-кальянная с авторскими коктейлями и приятной лаунж-атмосферой. Sixty Two Bar расположен в нескольких минутах ходьбы от Невского проспекта и Сенной площади. На набережной Мойки тихо и спокойно, а номер дома легко запомнить благодаря «говорящему» названию бара. Sixty Two Bar – настоящий островок безмятежности для тех, кто хочет расслабиться на мягких диванчиках и попробовать необычные коктейли.

В баре регулярно бывают акции и скидки по будним дням – актуальную информацию размещают в соцсетях. Гордость Sixty Two Bar – фирменные овершейки, например «Шоколадное безумие», «Шальной БубльГум» со вкусом жвачки, оригинальный «Соленая Пряность» с крекерами и карамелью, а также «Фруктовый Сплэш». Сладкое удовольствие можно забрать с собой за 350 рублей, а насладиться им в баре стоит 500 рублей.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Набережная Реки Мойки 62/2 (переулок Гривцова, 2)

Когда: ежедневно с 14:00 до 04:00

Сколько: средний чек 500 рублей
Фото: Instagram / @mashaazhuk, @vv_evgesha_vv

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