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Из печи и с пряниками: где попробовать самую оригинальную пиццу в Петербурге

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© Фото: Instagram / @camorrapizza

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Если вам надоело просто заказывать пиццу и смотреть сериалы, а захотелось по-настоящему атмосферного места, хорошей компании и любопытных ингредиентов - «Санкт-Петербург.ру» делится вкусными секретами.

Camorra pizza e birra в Ковенском переулке

 

Небольшой бар-пиццерия от создателей крафтовой пивоварни AF Brew и бара Redrum с разрисованными стенами и большой коллекцией бутылочного пива, пишет The Village.

В Camorra два маленьких зала, в общей сложности рассчитанных на 30 посадочных мест. На стенах пиццерии - образы татуировок и другие условные обозначения, которые когда-то были в ходу у итальянских преступников и заключенных.

Меню короткое, все позиции умещаются на зеркале над барной стойкой. Несколько разновидностей пиццы с традиционным, но небанальным набором ингредиентов - козий сыр и тыква, сальсичча, говядина и запеченный перец, анчоусы и оливки. Кроме широкого ассортимента пива, в баре разливают сидр и эль.

«Идея же с пиццерией возникла спонтанно: захотелось что-то маленькое, шумное, дымное, но построенное вокруг пива. В Италии пицца и пиво - это очень близкие вещи. 99% итальянцев, конечно, запивают ее обычным лагером. Но вот в Риме, в ресторанном районе Трастевере, появилось за последние десять лет очень много крафтовых баров, и там это прекрасно уживается с традиционной кухней», - цитирует The Village совладельца пиццерии Никиту Филиппова.

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Где: Ковенский переулок, 14

Когда: ежедневно с 13:00 до 23:00, с октября по май по будням с 15:00 до 23:00, по выходным с 14:00 до 23:00

Сколько: средний чек 700 рублей
Фото: Instagram / @camorrapizza

 

Co-op Garage на Гороховой

 

Место уже стало культовым для Петербурга: вывеска Co-op Garage Pizza & Garden перед входом, поскрипывающие гирлянды и надпись на входе, выложенная точь-в-точь такими же буквами, как имена на голливудской «Аллее славы»: «Welcome, motherfuckers». Кроме атмосферы, место славится необычными пиццами, например, с персиками.

Пиццы небольшие и стоят от 190 рублей, самая дорогая – 320, с ростбифом и тунцом. «Ростбиф на ней найти было сложно, зато тунец выложен пятью мощными кучками между четвертинками вареного яйца. Брать такое руками затруднительно (дополнительных тарелок не дают), яйцо пришлось есть вприкуску. По вкусу – разрозненно, так как уж слишком большими партиями выступает каждый в отдельности ингредиент», - говорится в отзыве на сайте Restoclub.

Здесь также есть место экспериментам – например, можно побаловать себя пиццей с тыквой и тульским пряником. Это запеченная до кремовой текстуры тыква, медовый соус, крошки пряника и руккола.

«Когда нас спрашивают про то, какая у нас концепция, находит какая-то тоска - неужели в нашем городе все так примитивно? Что, формула успеха заключается в том, чтобы повар был со стажировкой в бутик-отелях, а бармен - победитель конкурса «Коктейль-2015», плюс кофе не какой-нибудь, а собственной обжарки? Мы стараемся быть в стороне от популярных клише: у нас не будет диджеев и раскрученных миксологов и мы не хотим вписываться в формат «кафе» или «ресторан». Мы - про атмосферу и революционный дух», - цитирует Restoclub соучредителя Co-op Garage Александра Яшукова.

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Где: Гороховая улица, 47

Когда: ежедневно с 12:00 до 24:00, кроме субботы, в этот день - с 12:00 до 02:00

Сколько: средний чек 500 рублей
Фото: Instagram / @june_alinaa, @kotttovaa

 

«22 сантиметра» на Жуковского

 

Здесь для приготовления пиццы используют дровяную печь. Тесто готовят по классическому рецепту из итальянской муки Pizza Napoletana, куда добавляют только дрожжи, воду и соль, пишет The Village. После смешивания его выдерживают не менее суток, раскатывают, добавляют начинки и отправляют в печь.

Всю линейку пиццы в меню разделили на две части - Старый и Новый Свет. Тесто - одинаковое, разница лишь в начинках: в первом случае это классические «Маринара», «Маргарита», «Пепперони» и другие, во втором - авторские комбинации, такие как поркетта с грибами и рукколой, утка конфи с карамелизированной тыквой и груша с горнозоллой и суджуком. 

«Пицца печется с двух сторон - тесто и начинка, которая должна именно печься, а не вариться. Для этого нужна определенная температура воздуха, отраженного от пламени: топпинги и сыр должны схватиться, а дно - не сгореть. Поэтому работать с электрическими печами очень просто: ты выставил температуру, как в духовке, и все понятно. Профессионализм пиццайоло заключается как раз в том, чтобы постоянно регулировать высоту пламени в дровяной печи, на автомате определять в ней температуру рукой, готовить тесто определенной влажности, чтобы на столе была максимально вкусная пицца. 

Скорее всего, у нас будут спрашивать, а почему пицца с одного края подгорела, а с другого - нет. Дело в том, что в дровяной печи тесто не может получаться румяным как пирожок. Во-первых, здесь совершенно другой состав, во-вторых, температура приготовления намного выше, чем, например, в русской печи. Все думают, пицца - это простая история: раскатать тесто, намазать соусом, посыпать сыром и всего делов, но на самом деле нет, это действительно сложно. Мастерство в том, чтобы сделать пять пицц одновременно, чтобы ни одна не сгорела», - цитирует The Village совладельца Эльдара Кабирова.

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Где: улица Жуковского, 45

Когда: по будням с 12:00 до 23:00, по выходным с 13:00 до 23:00

Сколько: средний чек 500 рублей
Фото: vk.com/pizza22cm

 

Al Capone Bar на Жуковского

 

Если вы всегда мечтали побывать в гангстерской Америке двадцатых годов – временем сухого закона, гангстеров и, собственно, Аль Капоне, – но родились немного позже той эпохи, то вам в бар Al Capone. Специально для гостей здесь оживили все то, что сегодня чаще можно увидеть только в фильмах.

Задумка нашла отражение в основном в интерьере: он сочетает в себе лофтовые кирпичные стены и ретро-детали вроде музыкального автомата и огромных механических часов, стрелка которых идет в обратную сторону.

Можно выбрать место в одном из двух залов. В одном гости могут удобно расположиться за барной стойкой и устроить настоящее гангстерское веселье, а во втором вас ждут столики с низкой посадкой, открытой кухней и главное – одной из самых вкусных пицц в Петербурге.

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Где: улица Жуковского, 7-9

Когда: ежедневно с 11:00 до 06:00

Сколько: средний чек 400 рублей
Фото: Instagram / @alcaponebarspb, @dvoretskayaa

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