  • 26 Июль 2017
USD 26.07.2017 59.8185 +0.1613
USD ММВБ 23:17 59.83480  
EUR 26.07.2017 69.7005 +0.2297
EUR ММВБ 23:17 69.6970  
Нефть($) 25.07.2017 50.16 +3.02
Нефть(p) 25.07.2017 3000.50 +188.26

«Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

Автор:


© Фото: opengaz.ru

Темы дня

Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

«Родео Драйв»

 

Это аквапарк больше всего подходит самым юными посетителям. Территория детской площадки очищают с помощью жидкого серебра. Качество воды в аквапарке соответствует мировым стандартам, его обеспечивает оборудование французской фирмы AQUALUX S.A. Поэтому люди, склонные к аллергии, могут быть спокойны. Обеззараживание воды происходит без применения хлорки, с помощью гипохлорита натрия и ультрафиолета.

Для самых маленьких посетителей аквапарка «Родео Драйв» предлагает целый ряд развлечений и горок. Это горки «Змейки», «Радуга», душ «Дельфин» и «Грибок». Тем временем взрослые могут покататься на более серьезных и драйвовых горках.

В стоимость посещения аквапарка входит и банный комплекс. Это русская, турецкая и финские парные, несколько купелей с различной температурой воды.

Фото: light-decisions.ru
 

Где: ТРК «Родео Драйв» - проспект Культуры, 1

Часы работы: будни с 10:00 до 23:00, выходные с 9:00 до 23:00

Стоимость разового посещения: взрослые – от 700 рублей, дети – от 570 рублей

«Питерлэнд»

 

Аквапарк «Питерлэнд» является самым крупным крытым в России. Его площадь составляет 25 тыс. квадратных метров, и одновременно в нем могут плавать и плескаться до двух тыс. человек.

Центральным элементом является корабль «Черная жемчужина». Из его палуб отходят пять разноуровневых горок. Наиболее привлекательной и любимой у посетителей является синяя горка. Ее длина более 200 метров. И катаются по ней снизу в верх под мощными напорами воды.

Кроме этого в «Питерлэнде» есть более десяти разнообразных бань: скифская, японская, африканская, египетская, бухарская, индийская и другие виды. Также к услугам посетителей этого аквапарка разнообразные виды массажа и SPA-процедуры. Для детей в аквапарке «Питерлэнд» есть детский городок. 

Фото: Visit Petersburg
 

Где: ТЦ «Питерлэнд» - Приморский проспект, 72a

Часы работы: вторник- воскресенье 10:00 - 23:00, понедельник 15:00 - 23:00

Стоимость разового посещения: от 1000 рублей

«Вода»

 

Если вы любите водные развлечения, но не являетесь экстремалом и не любите большое скопление людей, то вам может понравиться аквапарк «Вода», который находится в Сестрорецке. Это современный загородный клуб, где все сделано просто и со вкусом.

Из водных аттракционов аквапарк «Вода» предлагает акватриум. Пожалуй, это единственный бассейн в Петербурге, чаша которого сделана из нержавеющей стали. Конструкция из-за этого не подвержена возникновению ржавчины, а вода - органических загрязнений. Тем более она проходит пятиступенчатую очистку. Это позволяет использовать минимальное количество хлорки, а, следовательно, делает воду более безопасной для детей и людей с аллергией.

Температура воды постоянно поддерживается на уровне 30 градусов. Помимо большого бассейна можно поплескаться в джакузи. Для детей есть отдельная зона с двумя неглубокими бассейнами с очень теплой водой.

Фото: HotelSpb.RU
 

Где: Приморское шоссе, 256А, Сестрорецк

Часы работы: с понедельника по четверг с 08:00 до 23:00, пятница с 08:00 до 00:00, суббота с 09:00 до 00:00, воскресенье с 09:00 до 23:00

Стоимость разового посещения: от 750 рублей

«Атлантика»

 

У этой сети в Петербурге пять бассейнов в разных районах города. Помимо бассейнов с чистой водой тут можно позаниматься водным поло, синхронным плаванием, триатлоном, боксом, смешанными единоборствами, аквааэробикой и многим другим.

Но для тех, кто хочет просто поплавать и расслабиться, также есть несколько специальных услуг – обертывание тела, массаж лица, солярий, медовый массаж и другие процедуры.

Для тех, кто хочет сэкономить, постоянно появляются новые акции и специальные предложения.

Фото: spb.33pleasures.ru
 

Где: улица Бухарестская, 22, проспект Передовиков, 5а, проспект Обуховской обороны, 301 А, Петергофское шоссе, 79, дорога на Турухтанные острова, д. 6

Стоимость разового посещения: от 475 рублей

Подробнее часы работы можно узнать здесь

Бассейн СКА

 

Этот бассейн лучше всего подойдет профессионалам, тем – кто не просто хочет побултыхаться в воде, а вовсю поплавать по большой площади.

Здесь вас ждет восемь плавательных дорожек по 50 метров, глубиной от 1,5 до 5 метров. Также имеются тренажерный зал и занятия по обучению плавание, если должного опыта пока нет, но есть большое стремление преодолевать большое расстояние бассейна за считанные секунды.

Кроме того, работает солярий и массажный кабинет.

Фото: Naked Science
 

Где: Средний проспект, 87

Часы работы: ежедневно с 7:00 до 15:00 и с 18:30 до 21:00

Стоимость разового посещения:от 400 рублей

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm