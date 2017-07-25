«Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

«Родео Драйв»

Это аквапарк больше всего подходит самым юными посетителям. Территория детской площадки очищают с помощью жидкого серебра. Качество воды в аквапарке соответствует мировым стандартам, его обеспечивает оборудование французской фирмы AQUALUX S.A. Поэтому люди, склонные к аллергии, могут быть спокойны. Обеззараживание воды происходит без применения хлорки, с помощью гипохлорита натрия и ультрафиолета.

Для самых маленьких посетителей аквапарка «Родео Драйв» предлагает целый ряд развлечений и горок. Это горки «Змейки», «Радуга», душ «Дельфин» и «Грибок». Тем временем взрослые могут покататься на более серьезных и драйвовых горках.

В стоимость посещения аквапарка входит и банный комплекс. Это русская, турецкая и финские парные, несколько купелей с различной температурой воды.

Фото: light-decisions.ru

Где: ТРК «Родео Драйв» - проспект Культуры, 1

Часы работы: будни с 10:00 до 23:00, выходные с 9:00 до 23:00

Стоимость разового посещения: взрослые – от 700 рублей, дети – от 570 рублей

«Питерлэнд»

Аквапарк «Питерлэнд» является самым крупным крытым в России. Его площадь составляет 25 тыс. квадратных метров, и одновременно в нем могут плавать и плескаться до двух тыс. человек.

Центральным элементом является корабль «Черная жемчужина». Из его палуб отходят пять разноуровневых горок. Наиболее привлекательной и любимой у посетителей является синяя горка. Ее длина более 200 метров. И катаются по ней снизу в верх под мощными напорами воды.

Кроме этого в «Питерлэнде» есть более десяти разнообразных бань: скифская, японская, африканская, египетская, бухарская, индийская и другие виды. Также к услугам посетителей этого аквапарка разнообразные виды массажа и SPA-процедуры. Для детей в аквапарке «Питерлэнд» есть детский городок.

Фото: Visit Petersburg

Где: ТЦ «Питерлэнд» - Приморский проспект, 72a

Часы работы: вторник- воскресенье 10:00 - 23:00, понедельник 15:00 - 23:00

Стоимость разового посещения: от 1000 рублей

«Вода»

Если вы любите водные развлечения, но не являетесь экстремалом и не любите большое скопление людей, то вам может понравиться аквапарк «Вода», который находится в Сестрорецке. Это современный загородный клуб, где все сделано просто и со вкусом.

Из водных аттракционов аквапарк «Вода» предлагает акватриум. Пожалуй, это единственный бассейн в Петербурге, чаша которого сделана из нержавеющей стали. Конструкция из-за этого не подвержена возникновению ржавчины, а вода - органических загрязнений. Тем более она проходит пятиступенчатую очистку. Это позволяет использовать минимальное количество хлорки, а, следовательно, делает воду более безопасной для детей и людей с аллергией.

Температура воды постоянно поддерживается на уровне 30 градусов. Помимо большого бассейна можно поплескаться в джакузи. Для детей есть отдельная зона с двумя неглубокими бассейнами с очень теплой водой.

Фото: HotelSpb.RU

Где: Приморское шоссе, 256А, Сестрорецк

Часы работы: с понедельника по четверг с 08:00 до 23:00, пятница с 08:00 до 00:00, суббота с 09:00 до 00:00, воскресенье с 09:00 до 23:00

Стоимость разового посещения: от 750 рублей

«Атлантика»

У этой сети в Петербурге пять бассейнов в разных районах города. Помимо бассейнов с чистой водой тут можно позаниматься водным поло, синхронным плаванием, триатлоном, боксом, смешанными единоборствами, аквааэробикой и многим другим.

Но для тех, кто хочет просто поплавать и расслабиться, также есть несколько специальных услуг – обертывание тела, массаж лица, солярий, медовый массаж и другие процедуры.

Для тех, кто хочет сэкономить, постоянно появляются новые акции и специальные предложения.

Фото: spb.33pleasures.ru

Где: улица Бухарестская, 22, проспект Передовиков, 5а, проспект Обуховской обороны, 301 А, Петергофское шоссе, 79, дорога на Турухтанные острова, д. 6

Стоимость разового посещения: от 475 рублей

Подробнее часы работы можно узнать здесь.

Бассейн СКА

Этот бассейн лучше всего подойдет профессионалам, тем – кто не просто хочет побултыхаться в воде, а вовсю поплавать по большой площади.

Здесь вас ждет восемь плавательных дорожек по 50 метров, глубиной от 1,5 до 5 метров. Также имеются тренажерный зал и занятия по обучению плавание, если должного опыта пока нет, но есть большое стремление преодолевать большое расстояние бассейна за считанные секунды.

Кроме того, работает солярий и массажный кабинет.

Фото: Naked Science

Где: Средний проспект, 87

Часы работы: ежедневно с 7:00 до 15:00 и с 18:30 до 21:00

Стоимость разового посещения:от 400 рублей