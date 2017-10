На Новой сцене Александринки 3 ноября пройдет XII фестиваль «Электро-Механика»

На Новой сцене Александринского театра 3 ноября с 19:00 до 05:00 пройдет XII фестиваль «Электро-Механика». Он ежегодно привозит в Петербург самые актуальные направления электронной музыки и аудиовизуального искусства, инсталляции и перфомансы.

В этом году в Северную столицу приедут музыканты из Италии, Германии, Австрии, Франции и Канады – создатели новых направлений и трендов электронной клубной сцены, чьи композиции стали хитами. В программе – только live!

Впервые в Петербург приедет культовый британский артист Дин Блант, известный по дуэту «Hype Williams», c новым провокативным арт-поп проектом Babyfather. Зрителей ждет произведение немецкого композитора, соучредителя современного оркестра Dresdner Sinfoniker, Свена Хельбига (Sven Helbig) «I Eat The Sun And Drink The Rain», написанного для хора и электроники, с текстами автора.

Основатель культового проекта Black Strobe, синтезаторный герой Арно Реботини (Arnaud Rebotini) понравится всем любителям французской электроники в стиле а-ля Жан Мишель Жарр с налетом техно, эйсид и электро. Еще один из хэдлайнеров фестиваля – авангардист от транс-музыки Лоренцо Сенни (Lorenzo Senni), у которого вышел в прошлом году альбом на легендарном лейбле Warp. Его работа - удивительная деконструкция звуковой и рэйв культуры 90-ых.

Впервые в России выступит участница групп Austra и TRST Майя Постепски (Maya Postepski) с сольным психоделик-космик-диско проектом Princess Century. Слушателей ждет сет от основателя жанра weedwave, одного из первых российских исполнителей витч-хаус Summer of Haze. Анастасия Толчнева представит сольный проект Loveozero, - синтез современной электроники и русского фольклора, - презентация которого стала одним из самых ярких событий российской электронной музыки в 2017 году.

На «Электро-Механике» выступит медиа художник и музыкант Алексей Таруц, использующий партитурные световые генераторы проект infra, с мрачным эмбиентом Vulva Sun, Илья Белоруков, сочетающий игру на саксофоне с электронными экспериментами, аудио-визуальный проект Tonoptik, электронно-барабанное шоу 444, анимационный «трам-пам-пам» Yellowhead, видео-инсталяция Synchronome, а также Тиран Картонии с электромеханической шарманкой.