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В Пулковской обсерватории 5 и 6 ноября пройдет музыкальный фестиваль

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© Фото: vk.com/pulkovofest

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Гости смогут попасть в обсерваторию, посетить научно-популярные лекции и послушать разноплановую музыкальную программу.

В Пулковской обсерватории 5 и 6 ноября пройдет музыкальный фестиваль «Пулковский меридиан». Гости смогут попасть в обсерваторию, посетить научно-популярные лекции ведущих российских астрономов о последних открытиях в исследовании Солнца, Земли, звезд и галактик, а также послушать разноплановую музыкальную программу.

Фестиваль «Пулковский меридиан» впервые прошел в 2016 году, за два дня его посетили более трех тыс. зрителей. В обычные дни для простых посетителей доступна лишь парковая зона, а музей и большинство объектов обсерватории закрыты для посещения. «Пулковский меридиан» стал уникальной возможностью увидеть обсерваторию изнутри, пообщаться с ведущими специалистам об исследовании космоса и услышать любимую музыку в совершенно непередаваемой, особенной атмосфере.

В этом году история «Пулковского меридиана» продолжится. В программе второго фестиваля - лекции о солнечной активности и космической погоде, о Луне, о поисках внеземной жизни, и, разумеется, о звездах. Также работники обсерватории специально для фестиваля подготовят выставку астрофотографий и обзорную экскурсию с возможностью посещения музея, выходом на главную башню с панорамным видом на Петербург и осмотром телескопов, в том числе самого большого рефрактора в Европе.

По окончании научно-просветительской части в главном зале ГАО РАН гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа, в рамках которой прозвучит и классика, и джаз, и рок. Олег Нестеров и участники группы «Мегаполис» представят свой новый проект Zerolines, собравший восторженные отзывы журналистов и зрителей обеих столиц, также выступят группы «Полюса», Zero People, Ольга Максимова, Русская Роговая Капелла и другие музыканты.

Все мероприятия пройдут в залах обсерватории, для гостей дополнительно откроют восточный меридианный зал. Часть объектов, в том числе Большой пулковский радиотелескоп, расположены в парке, где все желающие смогут насладиться незабываемой прогулкой. Также на территории фестиваля будет работать фуд-корт с горячими напитками и едой.

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