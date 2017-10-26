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Иностранные видео-художники признаются в любви к Петербургу в формате светового шоу

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© Фото: vk.com/festivalsvetaspb

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Жители Северной столицы сами смогут выбрать лучшую из пяти 3D-mapping зарисовок.

Иностранные видео-художники признаются в любви к Петербургу в формате светового шоу. Жители Северной столицы сами смогут выбрать лучшую из пяти 3D-mapping зарисовок. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Творческое состязание пройдет 4 и 5 ноября на Дворцовой площади. Команды из России, Польши, Франции, Италии и Испании покажут свои творения на фасаде Зимнего дворца. Все работы проекта «Я этим городом храним» будут посвящены Петербургу и станут живыми иллюстрациями к любимым песням о Северной столице.

Проголосовать за лучшее признание в любви Петербургу в online-режиме сможет каждый желающий. Чтобы обеспечить участникам равные условия, командам были заданы одинаковые рамки: площадка – фасад Зимнего дворца, тема – образ Петербурга, музыкальный трек – песня, посвященная городу, продолжительность – около трех минут. Подробнее о командах и о том, чего ждать от шоу:

1. Luca Agnani Studio. Песня: Аквариум «Золото на голубом»

 

Итальянская креативная команда «оживляет» архитектуру с помощью технологии 3D-mapping с 2010 года. Основатель и бессменный руководитель - Лука Аньяни. Впервые о работах креативной команды в Италии заговорили благодаря красочным проекциям на фасадах знаменитых соборов, среди которых - Кафедральный собор Святой Агаты в Катании, Кафедральный собор в Витебро, Собор Святого Андрея в Амальфи, Базилика Сан-Бернардино в Л’Акуиле, Святилище Архангела Михаила и другие.

Затем участие в многочисленных международных фестивалях принесло видео-художникам и мировую известность. В 2013 году Luca Agnani Studio представили уникальный проект Van Gogh Shadow, получивший широкий резонанс в Европе.

2. Meshsplash. Песня: Александр Розенбаум «Налетела грусть»

 

Перспективная молодая команда из Воронежа в полной мере узнала на собственном опыте, что значит «проснуться знаменитыми». Видео-художники, пробовавшие себя в разных стилях видеографики и анимированных роликах, впервые взялись за 3D-мэппинг ради участия в конкурсе «Арт Вижн» в рамках московского фестиваля «Круг света-2016» - и сразу же завоевали первый приз, обойдя гораздо более именитых соперников.

3. Visual Support. Песня: ДДТ «Что такое Осень»

 

Команда представляет культурную столицу Польши – город Краков. В 2010 году они стали одними из пионеров видео-мэппинга у себя на родине, а сейчас их можно назвать ведущими специалистами аудиовизуальных технологий с десятками крупных проектов в портфолио.

Visual Support специализируется на мультимедийных проектах самого разного характера, и без них уже нельзя представить многие крупные праздники Польши: от Дня детей в Варшаве до Ночи музеев в Кракове. Их почерк узнаваем благодаря тонкой проработке деталей, складывающихся в искусные узоры, а также по ярким красочным орнаментам.

Изобретая пространственные трансформации образов зданий, художники не разрушают их композиций ради эпатажа, а дополняют, конструируют, создают графические аллюзии, развивая мысль архитекторов.

4. Light Event Consulting. Песня: Сурганова и Оркестр «Питер»

 

Команда, специализирующаяся на мэппинге и художественно-архитектурной подсветке зданий, была основана в небольшом городке Шартр и почти сразу же получила известность во Франции. Эта творческая лаборатория является постоянным участником ежегодного Праздника света в Лионе и не перестает удивлять своих поклонников.

Например, в 2013 году художники позабавили зрителей оригинальной идеей: «оживили» знаменитую достопримечательность Лиона – La Fresque Des Lyonnais – дом, на стене которого изображены знаменитые французы: от братьев Люмьер до Антуана де Сент-Экзюпери. Все персонажи фрески стали обаятельными участниками светового спектакля. Они работали на многих архитектурных шедеврах Франции, а также в Риме, Марракеше, Москве и многих других городах.

В своих видео-спектаклях Light Event Consulting предпочитают яркие цвета, сочные орнаменты и принципы мультипликации. Даже обычные серые стены они окрашивают во все оттенки радости и жизни, создавая красочный карнавал.

5. Romera Infografia. Баста и Смоки Мо «Каменные цветы» (feat. Елена Ваенга)

 

Испанское арт-бюро работает в сегменте мультимедийных ивентов с 1998 года, использует в полной мере возможности проекционных технологий и создает поистине уникальные вещи. Именно поэтому к этой команде так часто обращаются всемирно известные промышленные холдинги и корпорации: они создавали рекламные проекции по заказу Wella, Nissan, Adidas, Renault, Pepsi, Huawei и многих других.

В их портфолио также немало телевизионных проектов, презентаций и масштабных концертов. Всемирную известность Romera Infografia получили благодаря участию в международных мэппинг-фестивалях. Их спектакли всегда отличаются не только удивительной зрелищностью и отточенностью видеоряда, но и глубоким философским подтекстом.

Например, для бухаресткого iMAPP-2016 команда создала спектакль «Диалог», который увлек сотни тысяч зрителей видео-размышлением о том, как складывался и сложился бы диалог между людьми от начала времен до вероятного будущего, от Большого Взрыва до общения с внеземным разумом.

Другой пример – спектакль на соборе в Сантьяго-де-Компостела, который признан третьей святыней католического мира после Рима и Иерусалима: тема паломничества как вечного пути человека к обретению себя самого и смысла своего существования прошла через всю видео-историю, превратившую древний величественный собор в подлинный универсум.

В каждой своей работе Romera Infografia задают вопросы, не давая ответов, и удивительным образом сочетают восхитительную палитру и динамичность эффектов с концептуальным философским подходом.

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