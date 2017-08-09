Новые серии «Трое из Простоквашино» выйдут в начале 2018 года

Новые серии легендарного советского мультфильма «Трое из Простоквашино» выйдут в начале нового 2018 года. Съемками займется киностудия «Союзмультфильм».

Киностудия планирует пригласить в проект самого Успенского, который является автором рассказов про данных героев. Помимо «Простоквашино», студия планирует выпустить продолжения многих известных отечественных мультфильмов, например, про попугая Кешу. В общем, планируется выпустить 7 сериалов.

Ранее сообщалось, что у «Простоквашино» появится 30 новых серий. Кроме того, компания Danone сможет использовать эти серии для рекламы своей продукции.Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии — 6,5 минуты.