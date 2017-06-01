У «Трое из Простоквашино» появятся 30 новых серий

Киностудия «Союзмультфильм» договорилась с французской компанией Danone об использовании образа кота Матроскина из советского мультфильма «Трое из Простоквашино». Кроме того, в рамках мирового соглашения, «Союзмультфильм» сделает 30 новых серий о жизни героев советского мультфильма, передает РБК.



Планируется, что новые серии мультфильма будут созданы с 2018 по 2020 год. Кроме того, Danone сможет использовать эти серии для рекламы своей продукции. «Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии — 6,5 минуты.

"Задача нового проекта – показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких", - сообщили в "Союзмультфильме".