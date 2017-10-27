Главный синоптик Петербурга: Мы вошли в период предзимья

Петербург 27 октября вошел в период предзимья. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Вот так плавно мы вошли в период предзимья", - написал он, опубликовав температурный график, на котором видно, что сейчас температура в Северной столице на несколько градусов ниже нормы.

При этом в комментариях к записи Колесов уточнил, что это временно - скоро потеплеет и температура станет немного выше нормы. По его словам, пониженные значения нельзя считать свидетельством холодной зимы.