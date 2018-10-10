«Двое в лодке»: самые обсуждаемые пары осени

Артисты Киркоров и Басков

Звезды российской эстрады Филипп Киркоров и Николай Басков начали заниматься творчеством уже много лет назад и успели побывать во всех возможных топах. Однако недавние события снова привлекли к ним особое внимание.

Сначала Киркоров стал все чаще появляться в различных передачах на видеохостинге YouTube, снял «молодежный» клип на свою новую песню «Цвет настроения синий», затем перепел ее с Тимати и Кридом под эгидой лейбла «Black Star».

Затем Киркоров появился уже в компании своего друга Баскова. Они снялись в клипе «Ibiza», где первый сел на лицо второму и обливался фекалиями. Многие пользователи сети назвали шутки в клипе несмешными. Некоторые поклонники даже посчитали видео оскорбительным, потому что оно противоречит прошлому амплуа артистов.

Позже Киркоров и Басков появились в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, а через 10 дней выпустили клип с извинениями за свое прошлое совместное видео. В новом клипе они спародировали Kanye West и Lil Pump с песней «I Love It» и высмеяли пожилую фанатку, которая якобы в них разочаровалась. «Прости тупых артистов», – шутливо пропели они.

Фото: YouTube / Чикен Карри

Бойцы Макгрегор и Нурмагомедов

Этот дуэт отличился далеко не потоком искрометных шуток и иронией. Однако почти каждый второй пользователь сети знал о том, что между некими Макгрегором и Нурмагомедовым (профессиональными бойцами смешанных единоборств) скоро состоится поединок. Об этом знали даже те, кто никогда не слышал о «UFC».

Бой раскручивали уже несколько лет, но в последние пару месяцев новости о нем участились, а скандалов стало в разы больше.

Сначала появилось видео, как Макгрегор кинул стул в автобус Нурмагомедова. Позже был отменен концерт Егора Крида в Махачкале, поскольку организаторы были не в состоянии гарантировать безопасность публики. В адрес Крида и его поклонников поступили многочисленные угрозы в соцсетях – артиста угрожали избить и изнасиловать. «Не велика потеря», – так Нурмагомедов отреагировал на эту новость, чем вызвал дополнительное внимание к своей персоне и бою.

Все начали обсуждать эти скандалы, а еще сильнее предстоящее событие «подогревалось» различными конференциями и противоречивыми высказываниями Макгрегора.

Спортсмены схлестнулись в поединке 7 октября. В результате выиграл Нурмагомедов. Он сохранил титул чемпиона «UFC» по смешанным боевым искусствам (MMA). Сразу после боя Нурмагомедов вылез за пределы октагона и в прыжке набросился на спарринг-партнера Макгрегора (тот якобы оскорбительно высказался про отца или религию бойца).

Началась массовая драка между членами команд двух бойцов, в которой участвовали в том числе друзья Нурмагомедова, бойцы ММА Зубайра Тухугов и Эседулла Эмирагаев. Из-за драки организаторы отказались вручить победителю пояс чемпиона, хотя и признали его выигрыш. Выплаты гонорара обоим спортсменам были заморожены.

В 2014 году такое фото еще было возможно в реальности. Фото: Instagram / @khabib_nurmagomedov

Разведчики Мишкин (Петров) и Чепига (Боширов)

За последний месяц в сети было огромное количество статей и новостей на тему отравления Скрипалей. Особенно бурно событие стали обсуждать после интервью подозреваемых на телеканале «RT на русском», где они выглядели, мягко говоря, неестественно. Их история также многим показалась неправдоподобной.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британия обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по информации спецслужб, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что подозреваемые не имеют отношения к отравлению.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они отметили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, добавив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ.

В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью. Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России.

Накануне Bellingcat раскрыли, как они определили это. Британское издание The Telegraph также сообщило, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Власти страны не раскрывают его имя.

Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «RT на русском»

Футболисты Кокорин и Мамаев

Бывшие футболисты сборной России по футболу за последние два дня стали самыми обсуждаемыми личностями в российских СМИ. Они успели поиграть в футбол друг с другом, побуянить в «Сапсане» и избить двух людей в разных местах. Так Кокорин и Мамаев отметили 10-летие своей дружбы.

В воскресенье, 7 октября, состоялся матч между командами «Зенит» и «Краснодар», который закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Вечером они отправились в Москву. Комик Данила Поперечный на своей странице в Twitter написал, что ехал с футболистами в «Сапсане» и видел, как они яро веселились: «Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло. Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!»

В Москве футболисты пошли в стрип-клуб, а утром 8 октября они избили Виктора Соловьева, водителя ведущей Первого канала.

После этого футболисты пошли завтракать в кафе, где избили Дениса Пака, чиновника Минпромторга. После второй драки стало известно, что жена Алана Мамаева подала на развод со своим мужем Павлом.

Эти происшествия – не единственные громкие инциденты с Кокориным и Мамаевым. В июне 2016 года в интернете появилось видео, на котором футболисты отдыхают в ресторане в Монте-Карло. По информации СМИ, они заказали шампанского на несколько тысяч долларов. Спиртное при этом выносили под гимн России.

Скандал случился вскоре после провала сборной РФ на Чемпионате Европы по футболу, когда национальная команда не смогла выйти из группы в плей-офф. Позднее Кокорин и Мамаев извинились за случай, который вызвал негативную реакцию в обществе.

Сейчас Кокорин и Мамаев не играют и скорее всего уже не будут. «Зенит» и «Краснодар» пока не делали конкретных заявлений о том, как поступят с футболистами, но руководителям обеих команд стыдно за них.

Фото: РИА «Новости»