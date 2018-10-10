Bellingcat раскрыли подробности расследования: Скрипалей отравил врач ГРУ

Группа Bellingcat и издание The Insider раскрыли подробности расследования о подозреваемом в отравлении Скрипалей. Обе организации действовали независимо и различными методами пришли к одинаковым выводам.

По информации изданий, настоящее имя Александра Петрова – Александр Евгеньевич Мишкин. Он родился в поселке Лойга в Архангельской области в 1979 году. Мишкин ходил там в детский сад и школу, а через несколько лет с семьей переехал в соседний поселок Ломоватка, где его отец работал директором лесоперерабатывающего комбината. В 1995 году Мишкин отправился в Петербург и два года спустя поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, где проходил обучение на факультете, подготавливающем врачей для военно-морского флота, по специальности гипобарическая медицина.

Остается неясно, чем именно Мишкин занимался в первые годы работы в ГРУ. В период с 2010-го по 2013 год он несколько раз бывал в Приднестровье и на Украине. До начала сентября 2014 года Мишкин был официально зарегистрирован по адресу, где находится штаб-квартира ГРУ. Там же был зарегистрирован и второй подозреваемый по делу Анатолий Чепига.

Награду Героя России Мишкин получил получил в 2014 году, как и Анатолий Чепига. Оба за действия на Украине. Какие именно – неясно. Осенью того же года они получили от государства стометровые квартиры в Москве: их рыночная стоимость составляла 24 миллиона рублей (у Мишкина) и 30 миллионов (у Чепиги). The Insider отмечает, что при присвоении звания Героя России награждение квартирами – стандартная практика.

Bellingcat и The Insider вычислили Мишкина с помощью паспорта Александра Петрова. Расследователи предположили, что какая-то информация в нем могла совпадать с реальной и начали поиск по базам данных, используя имя и дату рождения, указанные в паспорте Петрова. Им удалось найти в Петербурге одного человека с такими данными – его фамилия была Мишкин, а проживал он напротив общежития ВМедА. Бывшие студенты академии подтвердили его личность.

Одновременно с ними аналогичное расследование представила группа CIT. Они нашли Мишкина с помощью водительских прав Чепиги, фотографию которых группе прислал осведомитель. Расследователи использовали базы данных ОСАГО и онлайн-сервисы проверки информации о машинах – с помощью них они выяснили, что Чепига в мае 2018 года продал свой «Мерседес» человеку по имени Александр Мишкин. Фотография его прав нашлась в утекших в интернет базах данных страховых компаний.

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Путин назвал Скрипаля «подонком» и предателем родины

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал президент.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. В нем они рассказали, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, и что они посещали город в качестве туристов. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Британское издание The Telegraph позднее сообщило, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Власти страны не раскрываютего имя.