Трамп: Путин, наверное, причастен к отравлениям и убийствам

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин, вероятно, причастен к «убийствам и отравлениям». Об этом она сказал в интервью корреспонденту канала CBS News Лесли Шталь.

Журналистка спросила президента Штатов, согласен ли он с тем, что Путин якобы участивует в убийствах и отравлениях. «Наверное, да. Наверное», – сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что это происходило не в его стране. Он подчеркнул, что русские не должны были это делать.

Помимо этого, Трамп допустил вмешательство России и Китая в выборы в США. Президент Соединенных Штатов назвал влияние Пекина «более серьезной проблемой».

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Трамп подчеркнул, что в личном общении с Путиным был «очень жесток». В ответ на замечание журналисты о том, что президент никогда не говорил ничего «жесткого» российскому лидеру, он упомянул ситуацию на Украине.

«Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы», – сказал Трамп, отметив, что его предшественник Барак Обама отдал России часть Украины.

В начале марта в Великобритании экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александа Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. Вскоре журналисты нашли информацию, согласно которой Петров и Боширов – сотрудники ГРУ.