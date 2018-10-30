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Росбалт: ФСБ задержала сотрудника погранслужбы за продажу базы данных с информацией о Петрове и Боширове

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Силовики провели больше 60 обысков, чтобы установить причастных к утечке информации.

ФСБ провела расследование в отношении частных сыщиков и чиновников, чтобы узнать, кто продал закрытую базу данных с информацией об Александра Петрове и Руслане Боширове, которого Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Всего силовики провели более 60 обысков. По неофициальной информации, были задержаны сотрудник пограничной службы в Северо-Западном регионе, которого связывают с продажей базы данных, и сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы.

«Возбуждено много дел по статьям УК РФ 183 (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 (Превышение полномочий частным детективом), 137 (Нарушение неприкосновенности частной жизни)», – отметил источник, добавив, что материалы дел не связаны с Петровым и Бошировым.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они отметили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России. Настоящая фамилия Петрова, по информации СМИ, – Мишкин, он учился в Петербурге.

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