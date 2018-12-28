Премия «Санкт-Петербург.ру»: главные события и персоны 2018 года

Событие года: повышение пенсионного возраста

Вскоре после выборов президента России премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство разрабатывает проект повышения пенсионного возраста. Он отметил, что нынешние нормы были утверждены в 1930-е годы, а с тех пор условия жизни значительно улучшились.

Инициатива властей вызвала большое возмущение среди жителей. Россияне устраивали митинги и выступали против пенсионной реформы. Тем не менее 19 июля законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы.

В конце августа глава РФ Владимир Путин, который в прошлом говорил, что при нем возраст выхода на пенсию меняться не будет, выступил с телеобращением по поводу реформы. Президент представил свои поправки к законопроекту, которые «помогут обеспечить достойную жизнь старшего поколения».

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Через месяц документ был принят в третьем чтении в Госдуме. Путин подписал закон 3 октября.

С 1 января 2019 года мужчины в России будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60 лет. Это на пять лет больше, чем было ранее.

Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020 году. Те граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022, и так далее.

Митинг 9 сентября 2018 года на площади Ленина. Фото: vk.com/spb.protiv

Проблема года: задержки строительства метро в Петербурге

Открытие новых станций метро в Петербурге на протяжении всего года не раз переносилось. Сначала проблемы были связаны с «Новокрестовской» и «Беговой» на «зеленой» ветке подземки.

Станции должны были сдать к 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы. Проблемы выявляли и на протяжении следующих месяцев.

Затем ситуация повторилась со станциями Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Их обещали открыть до 20 декабря 2018 года.

В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года. Власти Петербурга продолжили ругаться с «Метростроем», сейчас объекты планируют достроить к 27 мая 2019 года.

Помимо этого, рабочие не раз в течение года протестовали из-за отсутствия зарплаты. Последняя на данный момент забастовка случилась 26 декабря, после чего ситуацию под личный контроль взял врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в день открытия станции метро «Новокрестовская». Фото: gov.spb.ru

Трагедия года: пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

В воскресенье, 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово случился масштабный пожар. Жертвами огня стали 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной трагедии оказались нарушения правил противопожарной безопасности и халатность.

Путин через пару дней после происшествия отправил в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который спустя неделю стал главой областного совета народных депутатов. Глава МЧС России Владимир Пучков лишился должности 18 мая, когда в состав нового правительства вошел Евгений Зиничев.

В связи с пожаром и гибелью людей были возбуждены уголовные дела. Обвинения предъявлены 15 чиновникам, пожарным и бизнесменам.

Под суд попали начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, Надежда Судденок, гендиректор компании, которая арендовала ТРК, Юлия Богданова, глава комбината, владеющего комплексом, и другие лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Трагедия привела к массовым проверкам торговых центров по всей России. Инспекторы МЧС выявили более 270 тыс. нарушений.

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Увольнение года: уход Георгия Полтавченко

В октябре 2018 года, за 11 месяцев до очередных выборов губернатора Петербурга, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку действующего градоначальника Георгия Полтавченко. Перед этим он предложил ему возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Должность экс-губернатор получил лишь в конце года.

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Семь лет работы Полтавченко в Петербурге запомнятся горожанам его противоречивыми решениями и непубличностью. Возможность передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, мост Кадырова, многолетнее строительство стадиона на Крестовском острове – все это ассоциируется с деятельностью Георгия Сергеевича.

Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга был назначен Александр Беглов, который занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Вскоре после его прихода в Смольный в правительстве Северной столицы работы лишились многие высокопоставленные чиновники, в том числе вице-губернатор Игорь Албин. Он ушел через неделю после вопроса об обманутых дольщиках, который прозвучал на пресс-конференции президента РФ.

Фото: gov.spb.ru

Мужчина года: Станислав Черчесов

В июне и июле Россия впервые в истории принимала Чемпионат мира по футболу. Отечественная сборная вопреки ожиданиям болельщиков показала отличный результат и дошла до 1/4 финала.

Ответственным за праздник, который объединил многих россиян, стал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Несмотря на то, что многие лавры достались нападающему Артему Дзюбе, без хватки наставника футболистам вряд ли бы удалось обыграть сильных соперников, в том числе сборную Испании.

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В честь Черчесова рисовали граффити, писали песни и придумывали стихи. Хотя сборной России не удалось достойно пройти групповой этап Лиги наций, это не испортило хорошее отношение болельщиков к национальной команде, появившееся после Чемпионата мира.

Фанаты впервые за долгие годы получили надежду и увидели отличную игру сборной. Даже Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что считает главными событиями года выборы президента РФ и ЧМ-2018.

Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Женщина года: Ксения Собчак

Собчак, как и годом ранее, остается одной из самых обсуждаемых персон года. Она была кандидатом на выборах президента России. По количеству голосов ей удалось стать четвертой, а в Петербурге – третьей, после Путина и кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

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Летом Собчак заявила, что, возможно, будет участвовать в выборах губернатора Северной столицы в 2019 году. Также она не исключила, что в дальнейшем постарается стать депутатом Государственной думы.

В мае журналистка и телеведущая представила в Каннах документальный фильм «Дело Собчака», созданный вместе с режиссером Верой Кричевской. Картина рассказывает о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке, а комментарии дали глава Росгвардии Виктор Золотов и Владимир Путин.

Помимо этого, Собчак продолжает фигурировать в сводках светской хроники и продолжает вести телепередачи.

Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

Митинг года: «Он нам не царь»

За два дня до инаугурации Владимира Путина в Петербурге и других российских города прошла протестная акция сторонников Алексея Навального «Он нам не царь».

Во время митинга 5 мая случились столкновения полиции с горожанами. В общей сложности в Северной столице задержали почти 200 человек. Больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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Позднее власти взялись за координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова. Сначала его оштрафовали на 300 тыс. рублей за проведение митинга, а затем приговорили к 25 суткам административного ареста.

Затем прокуратура Петербурга подала иск из-за уничтожения зеленых насаждений во время акции. В ведомстве нанесенный ущерб оценили в почти 11 млн рублей. По решению суда счета Михайлова арестовали, на его банковской карте указан многомиллионный долг.

Митинг «Он нам не царь» в Петербурге. Фото: Георгий Марков

Скандал года: уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

В октябре 2018 года исполнилось десять лет, как познакомились нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Круглую дату игроки отметили так, что попали под стражу в связи с несколькими уголовными делами.

Футболисты утром 8 октября избили чиновника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В драках также участвовали Кирилл Кокорин, брат футболиста, и их друг Александр Протасовицкий.

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Вскоре всех фигурантов дела арестовали. Кокорину и Мамаеву в настоящее время предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. По этой статье им грозит до двух лет лишения свободы, однако за хулиганство в предварительном сговоре приговором может стать семь лет заключения.

В поддержку футболистов высказывались их коллеги, а также тренер «Зенита» Сергей Семак, который заявил, что рассчитывает на возвращение Кокорина. Сейчас игроки находятся под стражей до 8 февраля.

Александр Кокорин в зале суда. Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Провал года: блокировка Telegram

В апреле Таганский суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram, созданный основателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей. Несмотря на официальный запрет, сервис продолжает работать в стране, его в том числе используют объединенная пресс-служба судов Петербурга и метрополитен Северной столицы.

Свое решение об отказе сотрудничества Дуров объяснил особенностями Telegram. По его словам, из-за технических ограничений передать ключи шифрования невозможно.

Запрет мессенджера в апреле затронул работу других сайтов. Роскомнадзор блокировал все IP-адреса, связанные с Telegram, что коснулось множества сервисов, в том числе Facebook и WhatsApp. В Москве прошел масштабный митинг в поддержку мессенджера, на который пришли более 11 тыс. человек.

Позднее замминистра цифрового развития Алексей Волин заявил, что властям придется отказаться от блокировок, потому что в сети невозможно что-либо полностью заблокировать. В качестве примера он привел Китай, где пользователи без особых проблем продолжают пользоваться запрещенными сервисами.

Новогодняя открытка от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

Животное года: кот Ахилл

Звездой в мире фауны в уходящем году был эрмитажный кот Ахилл. Животное прославилось в качестве предсказателя футбольных матчей.

Свою карьеру Ахилл начал еще в 2017 году, когда угадывал результаты поединков на Кубке Конфедераций. Через год, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу, кот стал звездой международного масштаба,

Об Ахилле писали крупнейшие мировые СМИ, в том числе британский The Telegraph, американский канал CNN и журнал Time. Не все результаты предсказаний кота были точными, но на любовь к нему неудачи никак не повлияли.

В июле 2018 года у Ахилла появилась хозяйка. Его забрала ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. Это не помешало животному вести публичную жизнь. Так, в декабре он открывал оперу «Дворцовые стражи» в Эрмитаже и получил награду за развитие туризма в Ленинградской области из рук губернатора региона Александра Дрозденко.

Фото: Ирина Мотина / РИА «Новости»

Шпионы года: Александр Петров и Руслан Боширов

В начале марта в британском городе Солсбери произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Местные правоохранительные органы установили, что для этого использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок».

В организации атаки Лондон обвинил Москву, после чего ряд стран выслали из России своих дипломатов. Кремль отрицал все обвинения и отреагировал на ситуацию с сотрудниками посольств «зеркальным ответом».

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В сентябре власти Великобритании заявили, что к отравлению причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Вскоре Владимир Путин сказал, что подозреваемые – «гражданские лица», и добавил, что «ничего там особенного и криминального нет».

Глава государства предложил обвиняемым самим пообщаться со СМИ и рассказать о себе, после чего они дали интервью RT, где представились предпринимателями в сфере фитнеса, которые были в Солсбери в день отравления Скрипалей с туристическими целями.

Позднее журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что Петров и Боширов – сотрудники ГРУ. По их данным, первого обвиняемого в действительности зовут Александр Мишкин, а второго – Анатолий Чепига. В качестве доказательств журналисты опубликовали копии их личных документов.

Первое и единственное интервью Петрова и Боширова. Фото: скриншот с YouTube-канала «RT на русском»

Явление года: отмена музыкальных концертов

Важной темой конца осени в России стала отмена концертов рэперов и других музыкантов. Исполнители сталкивались с давлением по разным причинам.

В конце ноября в связи с требованиями правоохранительных органов в Краснодаре не смог выступить рэпер Хаски. Чтобы порадовать поклонников, он залез на машину рядом с клубом, где должно было состояться выступление, однако вскоре пришли полицейские, которые задержали артиста.

Хаски предъявили обвинение по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях, по одной из которых он был оправдан. Музыканту назначили 12 суток ареста, однако уже через четыре дня суд удовлетворил заявление защиты и отменил арест.

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Проблема отмены концертов осенью также коснулась Gone.Fludd, IC3PEAK, Элджея, «Френдзону» и других артистов. Однако власти страны негативно отнеслись к подобной практике.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал запреты «глупостью», отметив, что надо «уметь работать с современной молодежной культурой». Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами заявил, что в задержаниях рэперов «ничего хорошего нет».

За пару дней до этого глава государства подчеркнул, что рэп «держится на трех китах» – сексе, наркотиках и протесте. По его словам, нужно выстраивать работу так, «чтобы этого не было».

Рэпер Хаски в зале суда. Фото: Николай Хижняк / РИА «Новости»

Музыкант года: Филипп Киркоров

Весной 2018 года Филипп Киркоров перезапустил свою карьеру. В марте вышла песня «Цвет настроения синий», которая превратилась в один из главных хитов года.

Популярность Киркорова среди молодежи закрепил клип на композицию, который создавался при помощи телеведущего Ивана Урганта и комика Александра Гудкова. Видео ориентировалось на различные тренды, а необычный образ Киркорова, ориентирующийся на стиль молодых рэперов, помог набрать более 50 млн просмотров.

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Позднее музыкант записал с поп-исполнителем Егором Кридом песню «Цвет настроения черный», а с народным артистом России Николаем Басковым – хит «Ibiza».

Юмористический клип на трек вызвал большое количество негативных комментариев, но позволил сохранить интерес к Киркорову. Вскоре он выпустил с Басковым «Извинение за Ibiza», которое было пародией на видео Канье Уэста и Lil Pump «I Love It».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Звезда года: Сергей Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» продолжает закреплять за собой звание голоса поколения и быть одним из главных ньюсмейкеров среди всех российских знаменитостей.

Летом музыкант развелся с женой Матильдой Шнуровой, руководителем ресторана «Кококо». Позднее таблоиды стали обсуждать каждую девушку, с которой замечали Шнурова. В октябре артист тайно женился на 26-летней светской львице Ольге Абрамовой, которая стала его четвертой супругой.

Шнуров в 2018 году привлекал внимание сатирическими стихами на актуальные события, которые он постоянно публикует на своей странице в Instagram. Сборная России по футболу, пенсионная реформа, отмена концертов – все это становилось темой его творчества.

Артист также был в жюри шоу «Голос», записал песни с московским рэпером Pharaoh, выпустил несколько клипов «Ленинграда» и дал концерт на стадионе «Газпром Арена», на который пришли 65 тыс. зрителей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Фильм года: «Лето» Кирилла Серебренникова

Черно-белая картина о становлении группы «Кино» и ленинградском роке была представлена на Каннском кинофестивале, где получила награду за лучший саундтрек. За музыку в фильме отвечал Рома Зверь, который сыграл Майка Науменко из группы «Зоопарк».

Еще до выхода фильма сценарий раскритиковали Борис Гребенщиков и сооснователь «Кино» Алексей Рыбин. В качестве своеобразного ответа в картине появился персонаж Скептик, который то и дело появляется в экране с табличкой «Этого не было».

Завершение работы над кинолентой и его выход проходили на фоне истории о деле «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей. Автор не смог представить картину в Каннах, потому что почти полтора года находится под домашним арестом. Актеры «Лета» и команда фильма на красной ковровой дорожке фестиваля показала баннер с именем режиссера в знак поддержки.

При этом фильм нельзя назвать заявлением Серебренникова о своем отношении к политике или уголовному делу. «Лето» – коллективная фантазия на тему прошлого, в котором пассажиры автобуса поют песню Игги Попа, а в электричке звучат Talking Heads. Картина посвящена свободе, как творческой, так и душевной, которая важнее всего остального.

Видео: YouTube / iVideos