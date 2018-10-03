Путин назвал Скрипаля «подонком» и предателем родины

Владимир Путин прокомментировал отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Президент отверг причастность Москвы к происшествию, но назвал при этом Скрипаля предателем родины и подонком.

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«Что касается Скрипалей и так далее – искусственно раздувается этот очередной шпионский скандал. Смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион – предатель родины. Понимаете, есть такое понятие – предатель родины», – сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все», – отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что «возня между спецслужбами не вчера родилась». «Как известно, шпионаж и проституция – одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?» – добавил президент.

По словам президента, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг бывшего офицера ГРУ, тем лучше.

Ранее Путин заявлял, что Скрипалей отравили обычные люди.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал президент.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. В нем они рассказали, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, и что они посещали город в качестве туристов. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России.

Британское издание The Telegraph сообщило, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Власти страны не раскрывают его имя.