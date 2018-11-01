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Глава МИД Британии: Россия заплатит очень высокую цену за свое поведение

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© Фото: facebook.com/jeremyhuntsws

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Джереми Хант во время своего выступления оговорился и назвал Россию Китаем.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия заплатит «очень высокую цену», если ее поведение на международной политической арене не изменится. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, еще недавно он считал, что Москва стремится улучшить отношения с другими странами, «но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 – в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери».

Во время выступления в исследовательском институте Police Exchange Хант оговорился, назвав Россию Китаем, когда отметил, что Лондон хотел бы найти способ вернуть РФ в «основанную на правилах международную систему».

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они отметили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России. Настоящая фамилия Петрова, по информации СМИ, – Мишкин, он учился в Петербурге.

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