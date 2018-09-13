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Подозреваемые в отравлении Скрипалей: Мы приехали в Солсбери как туристы

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «RT на русском»

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Петров и Боширов рассказали, что ничего не знали про экс-разведчика. Они добавили, что опасаются за свою жизнь.

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. Об этом они заявили в интервью Russia Today.

Петров и Боширов отметили, что их имена настоящие. Также они подтвердили, что присутствуют на видеозаписях, которые показали британские власти.

По словам Петрова, друзья давно советовали посетить Солсбери. «С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», – добавил он.

Боширов прокомментировал заявление Лондона о том, что вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, было привезено во флаконе женских духов.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», – сказал он.

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Петров и Боширов добавили, что бояться за свою жизнь и за близких. «После того как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти. В полицию, СК, посольство Великобритании...» – сказал Петров.

Они отметили, что пробыли в Солсбери не более получаса-часа. Боширов подчеркнул, что он до инцидента никогда не слышал про Сергея Скрипаля, а также не знает, где находится его дом.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон, занимавший в тот момент пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. 

Позднее британские власти обвинили в инциденте двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые работают в ГРУ. В Кремле отрицают все обвинения в связи с отравлением Скрипалей.

Позднее Владимир Путин заявил, что российские власти знают, кем являются Петров и Боширов. Он отметил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал Путин.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что подозреваемые не имеют отношения к отравлению.

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