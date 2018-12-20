Путин о деле Скрипалей: Политизированная русофобия, чтобы сдержать Россию

Запад использует «политизированную русофобию» для сдерживания России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

«Вот это политизированный русофобский подход, это просто повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Ничего другого не придумал, для меня это очевидно. Цель только одна – сдержать развитие России как возможного конкурента. Вот и все, других целей я не вижу», – сказал Путин, отвечая на вопрос о реакции Запада на инцидент с отравлением Юлии и Сергея Скрипалей в Великобритании.

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал президент.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. В нем они рассказали, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, и что они посещали город в качестве туристов. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Британское издание The Telegraph позднее сообщило, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Власти страны не раскрываютего имя.