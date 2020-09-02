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Немецкая лаборатория заявила, что Навального отравили "Новичком"

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© Фото: pixabay.com

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О веществе "Новичок" стало известно после отравления в Великобритании семьи Скрипалей.

В одной из немецких лабораторий нашла в организме политика Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт правительства ФРГ.

Это химическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично поговорила с Навальным. По ее словам, правительство осуждает нападение на политика.

Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что немецкие власти ни о чем не информировали российские.

BFM сообщает, что рубль упал на новостях об отравлении Навального. Курс доллара вырос на 2,12% и оказался на уровне 75,14 рубля к 16:54 мск. Курс евро вырос на 1,39% — до отметки в 88,88 рубля.

Навальный попал в больницу 20 августа. В берлинской клинике рассказали, что спустя почти две недели симптомы отравления у пациента пропадают, но он все еще на ИВЛ. Состояние все еще серьезное.

О веществе "Новичок" стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии два года назад. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на РФ. Москва обвинения отвергает.

Вещества типа "Новичок" находтся в списке Конвенции о запрещении химического оружия.

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