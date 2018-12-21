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Роскомнадзор начал проверку BBC в России после предупреждения RT в Великобритании

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© Фото: cloakedtruth.com

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Ofcom объявил, что увидел в семи передачах RT нарушения правил беспристрастности.

Роскомнадзор начал проверку интернет-ресурсов BBC и вещающего на территории России канала BBC World News на предмет соблюдения законодательства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Такие меры Роскомнадзор объяснил тем, что британский медиарегулятор Ofcom «вынес решения о нарушении каналом RT [Russia Today] правил вещания».

Ofcom 20 декабря объявил, что увидел в семи передачах RT, выходивших в марте и апреле 2017 года, нарушения правил беспристрастности. В них, в частности, обсуждались конфликт в Сирии и отравление Скрипалей.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, телеканалу «недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию».

 

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