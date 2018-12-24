Левада-центр: Россияне считают открытие Крымского моста и пенсионную реформу главными событиями года

Почти половина россиян считает открытие Крымского моста и пенсионную реформу главными событиями 2018 года. Об этом сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты собственного опроса.

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Запуск движения по мосту, который соединяет Крымский полуостров с Краснодарским краем, отметили 47% респондентов. Почти столько же, 46% опрошенных, назвали событием года повышение пенсионного возраста.

Наравне друг с другом идут выборы президента РФ и Чемпионат мира по футболу. Их отметили 37% и 36% респондентов соответственно. Чуть меньше назвали пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.

В список наименее популярных ответов вошли отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, блокировка Telegram, голодовка украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет за терроризм, и дело режиссера Кирилла Серебренникова.

В опросе, который проводился с 13 по 19 декабря, участвовали 1,6 тыс. человек в 136 населенных пунктах России.