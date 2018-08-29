Министерство цифрового развития РФ: Telegram невозможно полностью заблокировать

Мессенджер Telegram в настоящее время невозможно полностью заблокировать, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам чиновника, в интернете невозможно что-либо заблокировать насовсем. «Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то такой крупный игрок в состоянии избежать блокировки», – заявил Волин.

Он добавил, что «это та данность, с которой надо жить».

Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивали доступ к IP, с помощью которых мессенджер якобы может обходить блокировки. Несмотря на усилия чиновников, сервис продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, а десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В августе Telegram изменил политику конфиденциальности сервиса. Теперь его руководство будет передавать властям данные о пользователях, которых подозревают в терроризме. Дуров отметил, что нововведения не касаются России, пока мессенджер пытаются заблокировать.