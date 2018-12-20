Путин назвал пенсионную реформу «неприятным и неизбежным» явлением

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 декабря, во время ежегодной большой пресс-конференции в Москве заявил, что повышение пенсионного возраста – это «неприятное и неизбежное» явление.

«Я это решение под сомнение не ставлю. В начале 2000-х годов я был категорически против повышения пенсионного возраста. Я и сейчас считаю, что тогда это было правильно. Сейчас ситуация поменялась. Количество работающих становится все меньше, количество неработающих пенсионеров растет. Да, сейчас это можно решить, но через 5-7 лет все равно пришлось бы это делать, но резко, без переходных периодов. Я отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Понимал, что будет критика. Если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, я бы не позволил этого делать», – сказал Путин.

«Такие вещи – они неприятные, и ясно, что никакого восторга не вызовут, но неизбежные», – добавил Путин. По его словам, он отдавал себе отчет в том, какой будет реакция общественности. Глава государства подчеркнул, что повышение пенсионного возраста – не необходимость сегодняшнего дня, а вопрос будущего.

Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября 2018 года. Согласно закону, срок выхода на пенсию в России начнет постепенно расти с 2019 года. В итоге он дойдет до планки в 60 лет для женщин и 65 – для мужчин.