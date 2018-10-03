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Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

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© Фото: kremlin.ru

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Срок выхода на пенсию повысится на 5 лет. Для женщин он составит 60 лет, для мужчин – 65 лет.

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст для россиян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С 1 января 2019 года в России повысится пенсионный возраст: для женщин – до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Ранее на пенсию выходили на 5 лет раньше.

Право на досрочный выход на пенсию будут иметь многодентые матери при наличии 15 лет страхового стажа. Для работников Крайнего Севера прописаны отдельные меры – мужчины будут выходить на пенсию в 60 лет (раньше было 55 лет), а женщины в 55 лет (раньше было 50 лет). 

Президент также подписал закон, позволяющий перечислять деньги, изъятые у коррупционеров, в Пенсионный фонд России.

Был одобрен закон про уголовную ответственность для работодателей за увольнение людей «предпенсионного возраста». Под этим будут понимать 5-тилетний срок до возраста, в котором потерпевшему должна быть назначена страховая пенсия.

Закон предполагает штраф до 200 тыс. рублей, изъятие дохода за полтора года, либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ принимать на работу и увольнение людей предпенсионного возраста.

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. Члены оппозиционных фракций в Госдуме заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ. Парламентариям при этом запретили критиковать главу страны во время обсуждения проекта.

В конце лета Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считал, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63 лет. В конце сентября в администрацию президента активисты движения «Суть времени» принесли миллион подписей против пенсионной реформы. Позже Госдума окончательно утвердила повышение пенсионного возраста с поправками Путина.

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