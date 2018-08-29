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В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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Глава государства представил шесть пунктов, которые помогут «обеспечить достойную жизнь старшего поколения».

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, где рассказал о своем видении пенсионной реформы. Глава государства назвал шесть пунктов, которые помогут смягчить переход к новой пенсионной реальности.

1) Повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не до 63 лет, как предлагало правительство. По словам Путина, в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное.

«Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», – сказал президент.

2)  Для граждан, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, установят особую льготу – право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

«Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше», – подчеркнул Путин.

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3) Глава государства поручил правительству утвердить спецпрограмму, которая защитит интересы людей предпенсионного возраста на рынке труда.

Работаделям, уволившим человека, которому осталось 5 лет до пенсии и меньше, будет грозить административная и даже уголовная ответственность. Такая же ответственность будет касаться тех, кто отказывается брать на работу гражданина по причине его возраста.

Если человек предпенсионного возраста решил уволиться добровольно и пока не нашел новую работу, то его размер пособия по безработице будет в два раза больше обычного – 11280 рублей вместо 4,9 тыс. рублей (выплата увеличенных пособий начнется после 1 января 2019 года).

4) Льготы для шахтеров, работников химических производств и горячих цехов, чернобыльцев и ряда других категорий будут сохранены. Действующие условия назначения пенсий останутся и для коренных малочисленных народов Севера.

«Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», – сказал Путин.

5) Все федеральные льготы по налогам и недвижимости на землю будут сохранены на переходный период пенсионной реформы. Ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

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«Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста», – подчеркнул российский лидер.

6) У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа. Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, будет уменьшен на три года. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42 лет.

Во время обращения Путин подчеркнул, что пенсионная реформа не могла произойти раньше, потому что «мы не были к этому готовы». Он заявил, что «тянуть больше нельзя», поэтому власти разработали ряд мер, чтобы смягчить последствия изменений.

«В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны. Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров», – сказал президент.

По словам ряда экспертов, выступление Путина позволит партии «Единая Россия» остановить падение рейтингов перед единым днем голосования. В правительстве России считают, что президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект.

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«Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», – сказал глава Счетной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Все изменения будут производится постепенно и позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и президент их услышал», – считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе многочисленных встреч со стороны женщин звучало не просто недовольство ими повышением пенсионного возраста как такового, но и, особенно, планами заметного повышения по сравнению с мужчинами. Президент с этими аргументами согласился», – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам министра финансов Антона Силуанова, коррекция пенсионной реформы в течение шести лет обойдется в полтриллиона рублей. Рынки на заявления Путина не отреагировали. Доллар и евро укрепляются на 0,3-0,4% до 68,3 и 79,7 рублей соответственно.

Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, предполагалось, что женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно отнеслись к инициативе, в связи с чем рейтинг Путина упал до самых низких значений за несколько лет.

Реформу, несмотря на недовольство жителей страны, поддержали власти 61 региона России, ее приняли в первом чтении депутаты Госдумы. Парламентариям порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта повышения пенсионного возраста.

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