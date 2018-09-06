В Госдуму внесли законопроект о перечислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд

На рассмотрение депутатов Государственной думы внесли законопроект, согласно которому средства, изъятые в рамках дел о коррупции, будут направлять в Пенсионный фонд. О соответствующем законопроекте «Единой России» рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Заместитель председателя Совета Федерации заявил, что за последние шесть лет в бюджет страны поступило более 1,2 млрд рублей «от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности».

Читайте также:

Смольный разрешил провести 16 сентября митинг против пенсионной реформы

В проекте поправок к пенсионной реформе единороссы также предложили предоставить сенаторам и парламентариям возможность отказаться от повышенной пенсии.

«В очередной раз хочу подчеркнуть – это правильный и справедливый шаг», – цитирует Турчака «Интерфакс».

Читайте также:

В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ. Парламентариям при этом порекомендовали не критиковать главу страны во время обсуждения проекта

В среду, 29 августа, Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считает, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63.