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Ведомости: Думе запретили критиковать Путина во время обсуждения пенсионной реформы

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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В отношении премьер-министра Дмитрия Медведева требования Кремля чуть мягче.

Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать президента России Владимира Путина во время обсуждения проекта повышения пенсионного возраста, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к партии КПРФ.

«Это рекомендация, не приказ, но все все понимают», – сказал собеседник, добавив, что эти рекомендации распространяются и на обсуждение законопроекта в первом чтении, и на массовые протесты против реформы.

В отношении премьер-министра Дмитрия Медведева требования Кремля более мягкие, однако выражать недовольство действиями главы кабинета министров все-таки нельзя. В свою очередь официальные представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» отрицают наличие подобных требований.

По словам депутата от КПРФ Юрия Афонина, речь может идти о «вбросе», чтобы «вместо реформы все обсуждали, что администрация просила не упоминать». Формально законопроект правительственный, поэтому критиковать главу государства действительно не будут, да это и незачем, анонимно добавил еще один думский коммунист. 

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Ранее в правительстве России предложили повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Члены оппозиционных фракций в Госдуме заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы.

Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020. Те граждане, что собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022 и так далее.

Согласно исследованиям «Левада центра», повышение пенсионной реформы не особо заботит россиян. В дни Чемпионата мира более 55% жителей страны думали о мундиале, о предстоящей реформе задумались около 30% граждан, еще 13% рассказали, что главной темой для них стало повышение цен на бензин.

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