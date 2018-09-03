Смольный разрешил провести 16 сентября митинг против пенсионной реформы

Власти Петербурга согласовали митинг против пенсионной реформы в Петербурге. Он пройдет 16 сентября на площади Ленина, написал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на своей странице во «ВКонтакте».

Акция проводит объединенный оргкомитет, в который вошли «Комитет защиты Петербурга» и штаб «Народ против пенсионной реформы». Предположительно, митинг начнется в 13 часов.

Вишневский отметил, что комитет по законности и правопорядку разрешил находиться на площади с 12 до 16 часов, но организаторам нужно время, чтобы подготовить сцену.

Читайте также:

В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

Ранее Смольный согласовал акцию против пенсионной реформы, которую устроила КПРФ. Она состоялась 2 сентября. Также на площади Ленина 9 сентября пройдет митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ.. Парламентариям при этом порекомендовали не критиковать главу страны во время обсуждения проекта

В среду, 29 августа, Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считает, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63.