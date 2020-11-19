Госдума сделала заявление о банкротстве пенсионной системы

Лидер фракции "Справедливая Россия" депутат Сергей Миронов сделал заявление о том, что несмотря на недавние корректировки в пенсионную реформу, это её не спасло и всё пришло к банкротству.

Депутат сказал, что система пенсионного страхования, которая выстроена сейчас провалилась и назвал её "людоедской", а также, что данный подход к пенсии отнимает у граждан Российской Федерации 22% от доходов. Парламент выступил с предложением, чтобы вернуться к выплатам пенсий и государственного бюджета, так как то, что есть сейчас, абсолютно неэффективно.

В РАНХиГС говорят, что несмотря на повышение пенсионного возраста, к 2030 году будет наблюдаться снижение соотношение пенсии и зарплаты. Соотношение должно упасть до 27 процентов.