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Смольный согласовал митинг против пенсионной реформы со сторонниками Навального

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© Фото: Instagram / @navalny

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Мероприятие пройдет 9 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала.

Смольный согласовал с оппозицией митинг против повышения пенсионной реформы, который должен состояться 9 сентября. Мероприятие состоится на площади Ленина. По словам представителей штаба Алексея Навального в Петербурге, место сбора их полностью устраивает.

«Нам предложили перенести митинг на Площадь Ленина, а дату и время оставить прежними – 9 сентября, 14:00. Да, это конечно не Сенатская площадь, но намного лучше, чем крошечная асфальтированная площадка посреди леса. Такое предложение нас вполне устраивает, и мы его принимаем», – написал глава петербургского штаба команды Навального Денис Михайлов.

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По мнению оппозиции, правительство Петербурга пошло на компромисс «в результате колоссального давления на чиновников».

Митинг против пенсионной реформы пройдет во многих городах России по инициативе оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сам политик не примет участие в мероприятиях, так как отбывает 30 суток за «повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия».

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