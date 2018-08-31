Смольный согласовал митинг против пенсионной реформы со сторонниками Навального

Смольный согласовал с оппозицией митинг против повышения пенсионной реформы, который должен состояться 9 сентября. Мероприятие состоится на площади Ленина. По словам представителей штаба Алексея Навального в Петербурге, место сбора их полностью устраивает.

«Нам предложили перенести митинг на Площадь Ленина, а дату и время оставить прежними – 9 сентября, 14:00. Да, это конечно не Сенатская площадь, но намного лучше, чем крошечная асфальтированная площадка посреди леса. Такое предложение нас вполне устраивает, и мы его принимаем», – написал глава петербургского штаба команды Навального Денис Михайлов.

Читайте также:

Навальный обнаружил у матери Володина квартиру за 230 млн рублей



По мнению оппозиции, правительство Петербурга пошло на компромисс «в результате колоссального давления на чиновников».

Митинг против пенсионной реформы пройдет во многих городах России по инициативе оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сам политик не примет участие в мероприятиях, так как отбывает 30 суток за «повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия».