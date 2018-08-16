Навальный обнаружил у матери Володина квартиру за 230 млн рублей

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обнаружил у 82-летней матери спикера Госдумы Вячеслава Володина квартиру площадью 400 кв.м. за 230 млн рублей. Роскошное жилье Лидии Барабановой расположено в элитном московском жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах.

По словам оппозционера, это далеко не все, чем владеет пенсионерка. В августе этого года Барабанова зарегистрировала компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 млн рублей. Всего она владеет десятью фирмами.

Среди них ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Городнянское"». На балансе у этой компании недвижимости и техники на 1,5 млрд рублей, а также охотничьи угодья площадью 50 тыс. га. Навальный уверен, что вся недвижимость Барбановой по-настоящему принадлежит Володину.

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В апреле 2017 года «Медуза» выпустила собственное расследование о бизнесе семьи Володина. Тогда корреспондент издания Иван Голунов установил, что Барбанова является собственником 14 тыс. га. земли.

Ранее Минюст приостановил регистрацию партии «Россия будущего» сторонников Навального из-за несоответствия федеральным законам. Оппозиционер считает, что приведенные основания для отказа являются противоречивыми и надуманными.