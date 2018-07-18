Министерство юстиции приостановило регистрацию партии сторонников Навального «Россия будущего»

Минюст приостановил регистрацию партии «Россия будущего» сторонников главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навальногои из-за несоответствия федеральным законам. По словам оппозиционера, приведенные основания для отказа являются противоречивыми и надуманными.

«Мы все эти "нарушения" устраним, соберем новый съезд, после устранения оснований приостановления регистрации нашу партию обязаны зарегистрировать. В своей правоте мы уверены. Иллюзий у нас нет. Путин не хочет регистрировать партию, которая побьет его "Единую Россию"», – написал Навальный.

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Оппозиционер добавил, что если партию не зарегистрируют, то каждые выборы будут проходить по одному сценарию, где «оппозиция» будет представлена в виде «Яблока» и «партии Ксении Собчак», которые «даже с деньгами и положительным освещением федеральных каналов не способны получить более 1% голосов».

Навальный пытается зарегистрировать собственную партию (за это время она сменила три названия – «Народный альянс», «Партия прогресса» и «Партия будущего», – прим. ред.) с 2012 года, однако уже седьмой раз получает отказ.