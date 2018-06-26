Навальный проиграл рубль Прохорову в суде

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бизнесменом Михаилом Прохоровым к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает «Интерфакс».

Экс-кандидат в президенты России подал в суд после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором заявлялось, что Прохоров купил итальянскую виллу Александра Хлопонина, на тот момент занимавшего пост вице-премьера, по завышенной в три раза цене – 35,5 млн евро. По мнению Навального, эту покупку стоит расценивать как взятку.

Суд счел заявления оппозиционера несостоятельными и обязал политика в течение десяти дней опровергнуть вышеперечисленные сведения на сайте и канале в YouTube. Помимо этого, суд взыскал с Навального один рубль в качестве моральной компенсации, на которой настаивал Прохоров.

Читайте также:

Навальный рассказал про роскошные условия содержания в спецприемнике в преддверии ЧМ-2018



Ранее администрации семи городов России – Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска и Комсомольска-на-Амуре – согласовали акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. В Ярославле, Новокузнецке и Новосибирске штабам оппозиционера отказали в проведении митингов.

Ответы от оставшихся десяти городов пока не получены. В общей сложности Навальный анонсировал на 1 июля акции протеста в 20 городах, исключая те, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу.