Дрязги оппозиции: Навальный раскритиковал Собчак за поддержку пенсионной реформы

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный раскритиковал телеведущую Ксению Собчак за поддержку повышения пенсионного возраста.

По словам журналистки и экс-кандидата на пост президента России, принимать подобный закон нужно было еще пять лет назад, когда глава счетной палаты (бывший министр финансов, – прим. ред.) Алексей Кудрин и сам Навальный выступали «за».

«Ох ты ж Боже мой. Доходов на рекламе «водородной воды» недостаточно, надо и за повышение пенсионного возрасти притопить. Прямо по кремлевскому темнику с враньем «Навальный тоже поддерживал». Еще раз убеждаюсь, что правильно тогда на дебатах после «выборов» выступил», – написал Навальный в своем Twitter.

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Ранее экс-депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков подверг критике самого Навального, который с 2005 года являлся его соратником. По словам парламентария, Алексей Анатольевич «несколько оторвался от реальности и живет в своем условном фан-клубе, ни с кем не желая считаться».

Отношения между Навальным и Собчак начали стремительно портиться во время начала президентской кампании к президентским выборам 2018 года. Тогда ЦИК зарегистрировал телеведущую в качестве кандидата, главе ФБК в этой привилегии было отказано.

По мнению Навального, это случилось из-за того, что Собчак «прогнулась под Кремль», заключив негласный договор с президентом России Владимиром Путиным. Сама телеведущая назвала мнение оппозиционера бредом.