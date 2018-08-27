Навального арестовали на 30 суток за январскую «забастовку избирателей»

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток. Тверской суд Москвы признал оппозиционера виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Поводом для ареста стала январская «забастовка избирателей». Политика задержали на несогласованной акции в столице, а через несколько часов Навального отпустили без составления протокола, взяв обязательство о явке.

Протокол составили через 25 дней после акции. Навального снова задержали и вручили протокол о том, что против него возбуждено административное дело о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

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Суд над оппозиционером должен был пройти в марте, однако его отложили на неопределенный срок (до сегодня, – прим. ред.) из-за возврата материалов дела в полицию. Теперь Навальный пропустит объявленную им акцию против пенсионной реформы, которая должна была состояться 9 сентября, в единый день голосования.

На вопрос о том, почему суд из-за январской акции был отложен более чем на полгода, Навальному ответили следующее: «А вас все это время полиция разыскивала, но найти не могла».

В последний раз Навальный провел 30 суток в спецприемнике после майской несогласованной акции