Навального арестовали на 30 суток за январскую «забастовку избирателей»

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток. Тверской суд Москвы признал оппозиционера виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Поводом для ареста стала январская «забастовка избирателей». Политика задержали на несогласованной акции в столице, а через несколько часов Навального отпустили без составления протокола, взяв обязательство о явке.
Протокол составили через 25 дней после акции. Навального снова задержали и вручили протокол о том, что против него возбуждено административное дело о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.
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Суд над оппозиционером должен был пройти в марте, однако его отложили на неопределенный срок (до сегодня, – прим. ред.) из-за возврата материалов дела в полицию. Теперь Навальный пропустит объявленную им акцию против пенсионной реформы, которая должна была состояться 9 сентября, в единый день голосования.
На вопрос о том, почему суд из-за январской акции был отложен более чем на полгода, Навальному ответили следующее: «А вас все это время полиция разыскивала, но найти не могла».
В последний раз Навальный провел 30 суток в спецприемнике после майской несогласованной акции «Он нам не царь». На него составили протоколы о неповиновении полиции и повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.