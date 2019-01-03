Пенсионная реформа и сбор валежника: какие законы вступили в силу 1 января

Пенсия

В январе 2019 года начался переходный период повышения пенсионного возраста. Он завершится в 2028 году.

Раньше женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Через девять лет все возраст повысится до 60 и 65 лет соответственно.

Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020 году. Россияне, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022, и так далее.

Пенсионная реформа вызвала большое возмущение среди жителей страны, что привело к митингам. Законопроект в первом чтении депутаты Госдумы приняли в июле.

В конце августа глава РФ Владимир Путин, который в прошлом говорил, что при нем возраст выхода на пенсию меняться не будет, выступил с телеобращением по поводу реформы. Президент представил свои поправки к законопроекту, которые «помогут обеспечить достойную жизнь старшего поколения». Окончательно изменения утвердили в начале октября.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

НДС

Налог на добавленную стоимость вырос с 18% до 20%. Изменения не касаются нескольких видов товаров – продуктов питания за исключением деликатесов, лекарств, медицинских изделий, товаров для детей, книг и периодических изданий, посвященных культуре, образованию и науке. Размер НДС для них составит 10%.

Прошлая ставка налога действовала с 1 января 2004 года. По данным Министерства финансов РФ, изменения позволят увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Глава ведомства Антон Силуанов считает, что повышение НДС приведет к росту инфляции на 1-1,5% и не отразится на благосостоянии жителей России.

ЖКХ

Тарифы жилищно-коммунальных услуг в 2019 году повысятся два раза. В первый раз их проиндексировали 1 января – на 1,7%, второй раз они изменятся 1 июля – на 2,4%.

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Двухэтапный процесс выбран, чтобы синхронизировать налоговое и тарифное законодательство. Власти рассчитывают, что суммарный рост цен на услуги ЖКХ не превысит уровня инфляции.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

Алкоголь

С 1 января начал действовать приказ Министерства финансов РФ, согласно которому увеличились отпускные и розничные цены на крепкие спиртные напитки.

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Розничные цены на водку выросли на 10 рублей до 215 рублей за бутылку объемом 0,5 л крепостью выше 39% до 40%.

Закупочная стоимость 0,5 л коньяка увеличилась с 314 до 329 рублей, бренди – с 228 до 239 рублей. Розничные цены поднялись до 388 и 307 рублей соответственно.

Отпуск

Согласно вступившим 1 января поправкам, работодатели смогут рассчитывать на компенсацию затрат на отдых сотрудников. В случае, если организация потратит до 50 тыс. рублей в год на одного работника, эту сумму вычтут из налогооблагаемой базы.

Общий объем расходов не должен превышать 6% от суммы трат на оплату труда. Соответствующие поправки приняли в апреле 2018 года.

Фото: pixabay.com

Диспансеризация

Все работающие россияне получили дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Воспользоваться такой возможностью можно раз в три года. Работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста ежегодно будет полагаться два дня для прохождения обследования.

Чтобы получить выходной, нужно написать заявление на имя работодателя. Также необходимо согласовать с ним дату прохождения диспансеризации.

Дачники

В российском законодательстве исчезло понятие «дачник». Вместо этого с 1 января введены термины «садовод» и «огородник».

Первые смогут строить на своих участках жилые дома, в которых разрешат прописываться. Огородникам позволено возводить лишь, сараи, теплицы и колодцы.

Владельцы домов в садоводствах не смогут встать на учет как нуждающиеся в жилье. Помимо этого, сооружения должны удовлетворять ряду требований. Их высота не должна превышать 20 метров, а внутри необходимо провести коммуникации. Дома можно будет использовать в качестве залога при получении недвижимости.

Фото: Владимир Сергеев / РИА «Новости»

Валежник

С начала года жители России могут бесплатно собирать для личных нужд валежник, то есть лежащие остатки стволов деревьев, сучья после снеговала или других природных явлений.

Законопроект был разработан депутатами партий «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».

«Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии. Мы, фактически без бюджетных затрат, обеспечим очистку леса. А значит, его дальнейшее восстановление в случае его очистки от валежника», – передает «Интерфакс» слова Андрея Исаева, первого заместителя главы фракции «Единой России».

Ранее для сбора валежника требовалось заключить договор купли-продажи лесных насаждений. Нарушителям грозило уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

Мусор

Почти во всех регионах России отходы будут собираться раздельно, большую часть из них будут вывозить на переработку, а оставшийся мусор будут захоранивать.

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Нелегальные и устаревшие свалки при возможности будут рекультивировать, в противном случае – закрывать. Отходы придется держать на официальных специально оборудованных полигонах.

«Мусорную реформу» перенесли с 2019 на 2022 год только в городах федерального значения – в Москве, Петербурге и Севастополе.

Фото: pixabay.com