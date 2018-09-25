В администрацию президента РФ принесли миллион подписей против пенсионной реформы

В здание администрации президента России принесли миллион подписей за отмену повышения пенсионного возраста. Коробку доставили активисты движения «Суть времени», говорится в его сообществе во «ВКонтакте».

Представители движения отметили, что подписи собирали в 60 регионах. «Тысячи гражданских активистов работали на улицах, в общественном транспорте, обрабатывали звонки, поступившие на горячую линию, и заявки, отправленные через интернет. Противники пенсионной реформы оставляли полные личные данные, включая год рождения, адрес и телефон», – добавили в «Сути времени».

Подписавшие обращение граждане просят не только не допустить пенсионную реформу, но и отправить в отставку правительство РФ.

Читайте также:

В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении в июле 2018 года. В августе президент России предложил смягчить изменения, которые вызвали волну возмущений жителей страны.

Накануне, 24 сентября, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила не менять возраст выхода на пенсию и дать при этом россиянам возможность продолжать работать. Поклонская была единственным депутатом «Единой России», кто проголосовал против пенсионной реформы.

Второе чтение законопроекта состоится 26 сентября, а на следующий день пройдет заключительное чтение. Планируется, что пенсионный возраст для женщин поднимут до 60 лет, а для мужчин он вырастет до 65 лет.