Поклонская предложила сохранить нынешний возраст выхода на пенсию

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская внесла поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Парламентарий предложила оставить действующие сроки выхода на пенсию, но дать возможность россиянам продолжать работать.

Поклонская считает, что граждане, которые не уйдут на покой, должны получать 3% от суммы пенсии за каждый дополнительный год. Выплаты, по замыслу депутата, должны выдавать после увольнения.

Помимо этого, она предложила людям, чей рабочий стаж превышает 37 лет, дать «безусловное право» выхода на пенсию вне зависимости от возраста.

Наталья Поклонская была единственным депутатом «Единой России», который проголосовал против пенсионной реформы в первом чтении законопроекта. Второе чтение состоится 26 сентября, а третье – 27 сентября.

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В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении. Парламентариям при этом порекомендовали не критиковать главу страны во время обсуждения проекта

В конце августа Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считает, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63. Для мужчин он вырастет с 60 до 65 лет.