Госдума окончательно утвердила повышение пенсионного возраста с поправками Путина

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионной реформы. Документ поддержали 332 депутата, 83 высказались против, сообщает «Интерфакс».

Женщины будут выходить на пенсию не с 55 лет, а с 60 лет, мужчины – не с 60 лет, а с 65 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться по нынешним нормам – с 55 лет для женщин и с 60 – для мужчин.

Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Пенсионная реформа была принята в первом чтении 19 июля. Она вызвала возмущение среди россиян и привела к падению рейтинга партии «Единая Россия».

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В конце августа президент РФ Владимир Путин предложил смягчить реформу. В частности, он настоял на увеличении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 лет. Поправки президента были приняты в среду, 26 сентября. В этот же день законопроект прошел второе чтение.

Ранее, 24 сентября, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила не менять возраст выхода на пенсию и дать при этом россиянам возможность продолжать работать. Поклонская была единственным депутатом «Единой России», кто проголосовал против пенсионной реформы.

На следующий день активисты движения «Суть времени» принесли в администрацию президента миллион подписей против повышения пенсионного возраста.