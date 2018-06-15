  • 16 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.1902  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.3291  
Нефть($) 15.06.2018 73.25 3.54
Нефть(p) 15.06.2018 4566.63 +198.04

Оппозиционеры из Госдумы пообещали не допустить пенсионной реформы

Автор:


© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Темы дня

Парламентарии хотят использовать «все, что разрешено законодательством» для борьбы с грядущими изменениями.

Представители оппозиционных фракций в Государственной думе РФ выступили против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили «Известия».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ввести с 2019 года переходный период для проведения пенсионной реформы. Он предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году, а для женщин – до 63 лет к 2034 году. Изменения не должны коснуться людей, которые уже вышли на пенсию.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что мера приведет к ухудшению жизни граждан и может вызвать всплеск безработицы. По его словам, депутаты будут использовать против инициативы 

Парламентарии предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. Документ рассмотрят в октябре 2018 года. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил КПРФ включить представителей своей фракции в число соавторов законопроекта. Депутат подчеркнул, что его сторонники категорически выступают против подобных изменений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава страны Владимир Путин не участвует в проработке пенсионной реформы, сообщило РИА «Новости».

В 2005 году российский лидер заявил, что, пока он будет находиться во главе государства, пенсионный возраст повышаться не будет. Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Путина с учетом готовящихся реформ. «Вы говорите о 2005 годе, здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет [назад]», – сказал пресс-секретарь, отметив, что за прошедшие годы в стране произошло множество изменений.

Читайте также:

В ЦБ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Согласно законопроекту правительства, повышение пенсионного возраста также связано с «изменением статуса женщины в обществе», сообщил РБК. По мнению авторов документа, это объясняется «равным распределением домашней нагрузки на членов семьи». В связи с этим женщины будут выходить на пенсию на два года раньше мужчин, а не на пять, как сейчас.

Одним из методов, которые позволят повысить пенсии в стране, станет изменение налога на добавленную стоимость (НДС). По словам Медведева, его планируют увеличить с 18 до 20%, чтобы бизнес понес «часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров», сообщили «Известия».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения позволят пополнять бюджет России ежегодно более чем на 600 млрд рублей. Средства направят не только на повышение пенсий, но и на другие стратегические задачи.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение ставки неизбежным в текущих условиях. По его словам, одной из причин изменений стало снижение доходов государства из-за падения цен на нефть.

«Еще в начале 2014 года цены на нефть были 110-100 долларов (за баррель, – прим. ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федеральных, и бюджетов субъектов РФ», – сказал он.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Шалом алейхем: топ-5 еврейских ресторанов в Петербурге

    Хумус, бульон с креплах, форшмак и фалафель – погрузитесь в мир удивительной еврейской кухни вместе с порталом «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram