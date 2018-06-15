Оппозиционеры из Госдумы пообещали не допустить пенсионной реформы

Представители оппозиционных фракций в Государственной думе РФ выступили против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили «Известия».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ввести с 2019 года переходный период для проведения пенсионной реформы. Он предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году, а для женщин – до 63 лет к 2034 году. Изменения не должны коснуться людей, которые уже вышли на пенсию.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что мера приведет к ухудшению жизни граждан и может вызвать всплеск безработицы. По его словам, депутаты будут использовать против инициативы

Парламентарии предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. Документ рассмотрят в октябре 2018 года. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил КПРФ включить представителей своей фракции в число соавторов законопроекта. Депутат подчеркнул, что его сторонники категорически выступают против подобных изменений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава страны Владимир Путин не участвует в проработке пенсионной реформы, сообщило РИА «Новости».

В 2005 году российский лидер заявил, что, пока он будет находиться во главе государства, пенсионный возраст повышаться не будет. Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Путина с учетом готовящихся реформ. «Вы говорите о 2005 годе, здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет [назад]», – сказал пресс-секретарь, отметив, что за прошедшие годы в стране произошло множество изменений.

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Согласно законопроекту правительства, повышение пенсионного возраста также связано с «изменением статуса женщины в обществе», сообщил РБК. По мнению авторов документа, это объясняется «равным распределением домашней нагрузки на членов семьи». В связи с этим женщины будут выходить на пенсию на два года раньше мужчин, а не на пять, как сейчас.

Одним из методов, которые позволят повысить пенсии в стране, станет изменение налога на добавленную стоимость (НДС). По словам Медведева, его планируют увеличить с 18 до 20%, чтобы бизнес понес «часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров», сообщили «Известия».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения позволят пополнять бюджет России ежегодно более чем на 600 млрд рублей. Средства направят не только на повышение пенсий, но и на другие стратегические задачи.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение ставки неизбежным в текущих условиях. По его словам, одной из причин изменений стало снижение доходов государства из-за падения цен на нефть.

«Еще в начале 2014 года цены на нефть были 110-100 долларов (за баррель, – прим. ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федеральных, и бюджетов субъектов РФ», – сказал он.

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