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В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

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За преступление будут наказывать штрафом до 200 тыс. рублей или обязательными работами до 360 часов.

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем, заключительном чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект вводит в Уголовный кодекс статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». В качестве наказания предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.

В пояснительной записке к документу сказано, что предпенсионным возрастом считаются пять лет до выхода на пенсию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что закон аналогичен нормам, прописанным в статье УК РФ о необоснованном отказе в приеме на работу или необоснованном увольнении беременной женщины или женщины с детьми младше трех лет.

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Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении в июле 2018 года. В августе президент России предложил смягчить изменения, которые вызвали волну возмущений жителей страны.

Накануне, 24 сентября, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила не менять возраст выхода на пенсию и дать при этом россиянам возможность продолжать работать. Поклонская была единственным депутатом «Единой России», кто проголосовал против пенсионной реформы.

Второе чтение законопроекта состоится 26 сентября, а на следующий день пройдет заключительное чтение. Планируется, что пенсионный возраст для женщин поднимут до 60 лет, а для мужчин он вырастет до 65 лет.

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