Европарламент наградил Сенцова премией Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за терроризм, стал лауреатом премии Сахарова. Об этом сообщает Associated Press.

В качестве номинанта Сенцова выдвинула Европейская народная партия, крупнейшая фракция Европарламента. Среди других кандидатов были неправительственные организации, которые занимаются спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев.

Также в шорт-листе был активист Насер Зефзафи из Марокко. Он возглавил протестное движение по социальным и экономическим проблемам в одном из регионов страны, за что его осудили на длительный тюремный срок.

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Премию имени Андрея Сахарова вручает Европейский парламент. Награду присуждают за «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему миру».

Олег Сенцов весной 2014 года был задержан российскими правоохранителями по подозрению в терроризме. Позднее его обвинили в подготовке терактов в Крыму. В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Режиссер 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку. Он заявил, что прекратит ее после освобождения украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. В начале октября Сенцов был вынужден прекратить голодовку, потому что его собирались перевести на принудительное кормление.