  • 22 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:21 65.6661  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:21 74.8750  
Нефть($) 22.11.2018 62.95 0.60
Нефть(p) 22.11.2018 4160.48 +45.93

Левада-центр: 61% россиян винят Путина в проблемах страны

Автор:


© Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»

Темы дня

«Нерадивых и коррумпированных» чиновников считают ответственными за проблемы лишь 10% респондентов.

Больше половины россиян считают президента РФ Владимира Путина ответственным за проблемы, стоящие перед страной. Об этом сообщает «Левада-центр» со ссылкой на данные собственного опроса.

Согласно результатам исследования, в проблемах в полной мере винят главу государства 61% жителей страны. Еще 22% опрошенных полагают, что президент ответственен лишь частично.

Связь Путина с проблемами отрицают 16% респондентов, а 10% опрошенных заявили, что в них виноваты «нерадивые и коррумпированные» чиновники.

Около 56% россиян в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы за действующего президента. Затруднились определить свои политические предпочтения 29% опрошенных.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 самых старых зданий Петербурга

    Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram