Левада-центр: 61% россиян винят Путина в проблемах страны

Больше половины россиян считают президента РФ Владимира Путина ответственным за проблемы, стоящие перед страной. Об этом сообщает «Левада-центр» со ссылкой на данные собственного опроса.

Согласно результатам исследования, в проблемах в полной мере винят главу государства 61% жителей страны. Еще 22% опрошенных полагают, что президент ответственен лишь частично.

Связь Путина с проблемами отрицают 16% респондентов, а 10% опрошенных заявили, что в них виноваты «нерадивые и коррумпированные» чиновники.

Около 56% россиян в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы за действующего президента. Затруднились определить свои политические предпочтения 29% опрошенных.